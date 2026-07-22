¿Cuándo Abre Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 18 a 29 Años? Así Obtienes $9,582 al Mes
Si vas a hacer el registro del Apoyo Bienestar de 18 a 29 años, consulta la fecha de las próximas inscripciones y los requisitos que piden
Si vas a hacer el registro del Apoyo Bienestar de 18 a 29 años, consulta la fecha de las próximas inscripciones y los requisitos que piden
El Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 29 años tendrá una nueva etapa de registro, la cuarta en 2026, y acá en N+ te decimos cuándo abre la plataforma y cómo obtener el pago de 9,582 pesos al mes.
Actualmente se están realizando inscripciones para diferentes programas sociales, como el apoyo de 600 mil pesos para personas mayores de 18 años y el de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, y en los próximos días los jóvenes tendrán oportunidad de solicitar su incorporación.
El registro para personas de 18 a 29 años está programado para los primeros días de agosto 2026, fecha en la que se abrirá la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que ofrece capacitación laboral a hombres y mujeres que no estudian ni trabajan.
Durante los 12 meses de capacitación, los jóvenes reciben un apoyo Bienestar de 9,582 pesos mensuales, además de seguro médico del IMSS, siempre y cuando cumplan con los horarios y objetivos de su centro de trabajo.
Una vez que finalizan su capacitación, los jóvenes reciben una constancia con valor curricular que les permite comprobar su experiencia laboral y habilidades adquiridas durante el año que estuvieron en el programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Antes de que abra la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro en agosto 2026, los interesados deben generar su folio de registro con su CURP en este enlace: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registroaprendiz.php
Posteriormente, los primeros días de agosto, los hombres y mujeres de 18 a 29 años deben consultar si hay centros de trabajo disponibles en su municipio en la página de Focalización, en este link: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/focalizacion/.
Ingresa al Mapa de Focalización.
Da clic en tu estado para consultar disponibilidad
Conoce qué municipios participan en la convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro y detecta el color.
Elige tu centro de trabajo, filtra por área de interés o distancia
Ahí deberán ponerse en contacto con el centro de capacitación para realizar una entrevista con los tutores, quienes serán los encargados de aceptar o declinar la solicitud.
Aquellos solicitantes que sean aprobados, deberán presentarse para iniciar con su capacitación y recibir su tarjeta del Bienestar en la que se les depositará su apoyo de 9,582 pesos mensuales.
PPP