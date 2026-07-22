¿Cuándo Abre Apoyo Bienestar para Hombres y Mujeres de 18 a 29 Años? Así Obtienes $9,582 al Mes

El Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 29 años tendrá una nueva etapa de registro, la cuarta en 2026, y acá en N+ te decimos cuándo abre la plataforma y cómo obtener el pago de 9,582 pesos al mes.

Actualmente se están realizando inscripciones para diferentes programas sociales, como el apoyo de 600 mil pesos para personas mayores de 18 años y el de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, y en los próximos días los jóvenes tendrán oportunidad de solicitar su incorporación.