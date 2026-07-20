Programas sociales

Abren Registro para Apoyo de 600 Mil Pesos Hombres y Mujeres de 18-64 Años: Fechas en Julio 2026

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años ya pueden hacer el registro del Apoyo Bienestar de 600,000 pesos. Checa los días y requisitos

Checa las fechas del registro para el apoyo de 600 000 pesos para hombres y mujeresEl Apoyo Bienestar apenas abrió inscripciones este lunes 20 de julio 2026. Foto: Conavi

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Hay Registro para Apoyo de 600,000 Pesos Hombres y Mujeres de 18 a 64 Años en Julio 2026: Fechas de Inscripción