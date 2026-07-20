Abren Registro para Apoyo de 600 Mil Pesos Hombres y Mujeres de 18-64 Años: Fechas en Julio 2026

Se abrió un nuevo registro para el apoyo de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años, y para que no pierdas la oportunidad de inscribirte a este programa, acá te decimos las fechas para solicitar esta ayuda.

Actualmente, se encuentran abiertas diferentes inscripciones para programas sociales del Bienestar, como el apoyo de 30 a 64 años, uno para mujeres de 18 a 59 años, y la pensión para hombres de 60 a 64 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que Programas del Bienestar Beneficiarán a Millones en 2026

¿Qué apoyo para hombres y mujeres abrió registro en julio 2026?

Los hombres y mujeres de 18 a 64 años podrán hacer el registro para el programa de Vivienda para el Bienestar de Conavi, el cual abrió una nueva etapa de inscripciones con el objetivo de que las personas puedan adquirir una casa o departamento a un precio accesible.

Este apoyo Bienestar de 600 mil pesos ofrece a los mexicanos la oportunidad de adquirir una casa o departamento de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio, con agua, electricidad, escuelas, entre otros beneficios.

Estas casas tienen un costo aproximado de 600 mil pesos, de acuerdo con información del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, mientras que su precio comercial es de 1.2 millones de pesos, de ahí que el apoyo Bienestar sea de 600 mil pesos, aproximadamente.

La etapa de inscripciones del programa de Vivienda para el Bienestar de Conavi que abrió en julio no solo aplica para hombres y mujeres de 18 a 64 años, ya que también pueden participar personas mayores de 65 años, que nunca han adquirido una casa.

¿Cuándo es el registro de Apoyo Bienestar de 600 mil pesos?

El nuevo periodo de inscripciones para hombres y mujeres de 18 a 64 años abrió este lunes 20 de julio y estará abierto hasta el 2 de agosto de 2026. Las fechas de cada módulo de la Conavi se darán a conocer en los próximos días, en este sitio web: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/.

De ahí que se recomienda a los personas interesadas mantenerse pendientes para saber si se abrirá módulo de registro en su municipio, además de los días en los que estarán habilitados. Además de preparar estos documentos:

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

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