Reabre Registro el Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 20-25 de Julio

Si aún no haces el tan demandado trámite, aún estás a tiempo de hacerlo ahora que reabre el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años, acá te decimos qué apellidos se inscriben del 20 al 25 de julio 2026 en los Módulos del Bienestar que están instalados en hasta 24 ciudades de México.
Esta etapa de inscripciones no solo aplica para personas de 30 a 64 años. También pueden inscribirse adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.
¿En qué consiste el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?
En lo que respecta específicamente a hombres y mujeres de 30 a 64 años, solo pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo julio 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.
Para que haya un orden en la inscripción al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:
Primera y tercera semana de cada mes:
Letras A, B: Lunes.
Letra C: Martes.
Letras D, E, F: Miércoles.
Letra G: Jueves.
Letras H, I, J, K, L: Viernes.
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Letra M: Lunes.
Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes.
Letra R: Miércoles.
Letras S, T, U: Jueves.
Letras V, W, X, Y, Z: Viernes.
Rezagados: Sábado.
¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 20 al 25 de julio 2026?
Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la cuarta semana de julio son variados, pero los más comunes por letra son estos:
Lunes 20 de julio 2026
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 21 de julio 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 22 de julio
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 23 de julio 2026
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 24 de julio 2026
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
Sábado 25 de julio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
¿Dónde están los módulos de registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?
Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:
Mexicali, Baja California.
La Paz, Baja California Sur.
Campeche, Campeche.
Colima, Colima.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Ciudad de México (16 Alcaldías).
Chilpancingo, Guerrero.
Pachuca, Hidalgo.
Toluca, Estado de México.
Morelia, Michoacán.
Cuernavaca, Morelos.
Tepic, Nayarit.
Oaxaca, Oaxaca.
Puebla, Puebla.
Chetumal, Quintana Roo.
San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Culiacán, Sinaloa.
Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la cuarta semana de julio 2026.