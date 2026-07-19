Programas sociales

Reabre Registro el Apoyo Bienestar 30 a 64 Años: Estos Apellidos se Inscriben del 20-25 de Julio

Inician nuevos días de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la cuarta semana de julio 2026.

Reabre registro la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años apellidos y módulos que se inscriben del 20 al 25 de julio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años arranca una nueva otra semana de registro. Foto: Secretaría de Bienestar

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