Economía

Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 20 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy lunes 20 de julio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El peso mexicano inicia la semana con $17.55 por dólar. Descubre cómo afecta esto a la economía de la frontera norte y qué esperar en los próximos días.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+