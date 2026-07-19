Programas sociales

Tarjeta Violeta Bienestar Abre Registro a Madres Solteras: Cómo Asegurar Apoyo de $2600 en Julio

Llega un nuevo apoyo Bienestar a madres solteras, por eso checa los requisitos y pasos para asegurar la Tarjeta Violeta en julio 2026

Tarjeta Violeta Bienestar abre registro a Madres Solteras en Julio 2026 cómo asegurar apoyo de 2,600 pesosLa Tarjeta Violeta Bienestar tiene registro en julio 2026 para miles de mujeres. Foto: Secretaría de Bienestar Baja California

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+