Tarjeta Violeta Bienestar Abre Registro a Madres Solteras: Cómo Asegurar Apoyo de $2600 en Julio

Aunque es mes de pago para muchos beneficiarios de todo México, a través de redes sociales se anunció el inicio de un nuevo registro de la Tarjeta Violeta Bienestar para madres solteras, por eso acá te damos las fechas, requisitos y cómo asegurar el apoyo de 2,600 pesos durante el mes de julio 2026.

El apoyo a madres solteras llega en un gran momento, pues hace una semanas la Tarjeta Violeta Bienestar tuvo registro abierto en 2026 para miles de mujeres mayores de edad, por eso en una nota te mostramos los requisitos para aplicar y los pasos para asegurar uno de los 20 mil cupos disponibles. Ahora, el programa abre inscripciones de nuevo, solo que en otra parte de México.

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Requisitos para solicitar apoyo de 2,600 pesos de la Tarjeta Violeta a madres solteras 2026

Las mujeres que deseen inscribirse a la Tarjeta Violeta Bienestar deben cumplir con varios requisitos y tener a la mano los siguientes documentos, en original y copia:

Ser mujer jefa de familia (soltera, divorciada o viuda) y tener entre 18 y 59 años de edad.

Residir en el Estado de Baja California.

Identificación oficial vigente.

CURP de la aspirante.

Tener un ingreso menor a los 15 mil pesos mensuales.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento de los dependientes económicos.

Comprobante de estudios de los dependiente económicos menores de 21 años (constancia, boleta, recibo de inscripción).

¿Cómo asegurar la Tarjeta Violeta Bienestar en registro de julio 2026?

La mejor forma de ampliar las posibilidades de entrar al programa social es hacer la inscripción en los módulos que van a estar abiertos del 27 al 31 de julio 2026, fechas en que estará disponible el registro a la Tarjeta Violeta. Recuerda que es indispensable llevar toda tu documentación en regla a las siguientes oficinas:

Mexicali: Explanada del Centro Cívico. Rosarito: Calle José Haros Aguilar, parcela 39. Tijuana: COBACH Nuevo Tijuana Valles S 3a, Etapa del Río. Tecate: Calle misión Santo Domingo #1016 col. El descanso. Ensenada: Calle Ayuntamiento de Ensenada No.1600 Carretera Peninsular, Ex ejido Chapultepec. San Felipe: Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal Zona Centro. San Quintín: Av. A entre 9 y 10 san quintín. CIB Camalú: Colonia olivos, entre calle ciruelos y pino salado.

El horario de registro en módulos es de 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, del 27 al 31 de julio. Durante todos esos días, las madres solteras van a poder solicitar su apoyo de 2,600 pesos, que da la Tarjeta Violeta Bienestar en 2026.

AO