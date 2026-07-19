Exigen Liberación de Funcionario Ligado a Asesinato de Periodista; Afectan la México-Puebla

Javier "N", presidente de la junta auxiliar de San Lucas Atoyantenco, fue detenido por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista Josué Martínez en San Martín Texmelucan, por lo que familiares y vecinos se manifestaron esta madrugada para exigir su liberación y un proceso justo.

El funcionario fue detenido por el delito de cohecho durante las investigaciones relacionadas con el asesinato del comunicador, según la Fiscalía de Puebla.

Luego del arresto, simpatizantes de Javier "N" acudieron al Palacio Municipal de San Martín Texmelucan, pero luego decidieron escalar el nivel de su protesta y bloquear la Autopista México-Puebla, precisamente en la caseta de cobro de San Martín.

A las 0:41 horas se reportó el cierre total de la vía en ese tramo, pero luego se restableció la circulación gradualmente, casi media hora después. Sin embargo, hasta las 2:30 horas seguían las personas en el lugar, según reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

"Continúa circulación de manera intermitente por presencia de manifestantes. Maneja con precaución", publicó en X.

Poco después, a las 3:10 horas de este domingo, Capufe informó que se restablece la circulación con reducción de carriles por la presencia de manifestantes.

La noche del miércoles 15 de julio, Josué Martínez Contreras, docente y director de un medio de noticias local, fue asesinado a balazos a unos metros de su casa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran Motoneta en la Escena del Crimen donde Perdió la Vida un Director de Noticias en Puebla

El caso desató indignación en Puebla y a nivel nacional. En el marco de las indagatorias, autoridades poblanas detuvieron a Javier "N", pero por un delito distinto al homicidio. De ahí que sus vecinos salieron a protestar con pancartas.

Los inconformes señalan que se pretende usar al edil auxiliar como un "chivo expiatorio" para resolver el caso lo más pronto posible y calmar el clamor de justicia ante la presión social.

Reconocieron que el periodista y el funcionario tuvieron diferencias por un tema del agua, pero no como para que terminara en el asesinato. Argumentaron que un video que circula en redes sociales, donde se incrimina a Javier "N", está editado y pideron compartirlo completo.

Pobladores piden transparencia

La noche de este sábado, a través de un comunicado, el gobierno municipal explicó que la aprehensión de Javier "N" obedece a un proceso conducido por las autoridades ministeriales.

De ahí que no tiene facultad para liberar al edil subalterno, como exigen familiares quienes se manifestaron afuera del Palacio Municipal.

"Si no nos hacen caso vamos a tener que tomar las vías de comunicación, pero necesitamos que la presidenta y el gobernador nos volteen a ver", dijo uno de los manifestantes cerca del edificio gubernamental. Minutos después cumplieron su amenaza.

Los manifestantes gritaban "¡justicia!" y " ¡liberen a Javier!" y en sus cartulinas fluroescentes se leían expresiones como: "Nadie debe ser juzgado antes de tiempo".

Los pobladores, así como algunos familiares, indicaron que al funcionario lo arrestaron bajo engaños, pues solo le pidieron que daría un testimonio. La Fiscalía de Puebla indicó que Javier "N" intentó sobornar a los agentes ministeriales ofreciendo un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran.

Sus seguidores negaron tal acusación y afirmaron que hay videos de las presuntas irregularidades en el arresto, ocurrido alrededor de las 14:oo horas del sábado. Incluso, afirman que la esposa del detenido fue amenazada.

La autoridad local estableció que aun con la detención del edil auxiliar, los servicios públicos de la localidad y atención administrativa continuarán operando de manera normal.

Con información de N+

JAPR y ASJ