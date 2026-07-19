Homicidios

Exigen Liberación de Funcionario Ligado a Asesinato de Periodista; Afectan la México-Puebla

El edil auxiliar de San Lucas Atoyatenco fue detenido por posible relación con el homicidio del comunicador Josué Martínez en San Martín Texmelucan

México-Puebla

El funcionario fue detenido por el delito de cohecho durante las investigaciones relacionadas con el asesinato del comunicador. Foto: GN.

Piden investigación a fondo del caso.

Piden investigación a fondo del caso. Foto: Buenos Días Texmelucan

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Familiares y vecinos bloquean la México-Puebla exigiendo justicia para el edil de San Lucas Atoyatenco, vinculado al asesinato del periodista Josué Martínez. ¿Qué opinas?

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