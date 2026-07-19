Asesinan a Balazos a un Joven al Interior de una Vivienda en Papalotla, Tlaxcala

Ataque armado en Tlaxcala deja un hombre sin vida, los agresores dispararon en repetidas veces al interior de un domicilio en Xaltipa perteneciente al municipio de Papalotla.

Durante la tarde de este 17 de julio, sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y efectuaron a un joven identificado como Juan "N" de 27 años de edad.

Cuerpos de emergencia arribaron al sitio luego de una llamada al 9-1-1, sin embargo, solo confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a que recibió un disparo en la cabeza.

Investigan homicidio calificado de un hombre en Papalotla, Tlaxcala

La Policía Municipal de Papalotla procedió a acordonar la escena del crimen, mientras que elementos de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaron la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a sus instalaciones para proceder con la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala abrió una carpeta de investigación por este homicidio para dar con los responsables y conocer el móvil del ataque.

José María "N" recibe sentencia de más de 56 años en prisión por desaparición de Paulina Camargo

Después de prácticamente 11 años finalmente el tribunal de enjuiciamiento fijó sentencia a José María "N"en Puebla. Originalmente buscaban una condena por el delito de homicidio calificado sin embargo, se dio sentencia por otra figura que es desaparición forzada de persona por particular que no prescribe hasta que sea encontrada.

Fue este viernes 17 de julio que finalmente terminó la audiencia de individualización descendencia para José María en donde se le han fijado 56 años tres meses específicamente por el delito de desaparición forzada de persona por particular.

La madre de Paulina mencionó que es un gran logró esta sentencia, esto agregó: "A través de tantos años de tanto caminar y tanta acción y todo lo que hemos generado parecer es una fácil el día de hoy pero pau merece y merecía siempre justicia".

Paulina Camargo desapareció el 25 de agosto del 2015 con casi cuatro meses de embarazo y 19 años de edad; Es la misma edad que tenía José María "N" cuando ingresó al Cereso de San Miguel.

De mantenerse la condena saldrá de prisión a los 75 años. Pero lo más importante es que hasta este día Paulina Camargo limón sigue desaparecida.

Con información de N+

MCS