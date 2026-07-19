Homicidios

Asesinan a Balazos a un Joven al Interior de una Vivienda en Papalotla, Tlaxcala

Juan "N" de 27 años fue atacado a disparos al interior de un inmueble en la comunidad de Xaltipa en Papalotla, Tlaxcala.

Ataque armado deja un muerto en Papalotla, Tlaxcala.Juan "N" de 27 años fue atacado a disparos al interior de un inmueble. Foto: Papalotla Noticias Tlaxcala

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Un joven de 27 años fue asesinado en Papalotla, Tlaxcala. Los agresores dispararon desde una motocicleta. La Fiscalía ya investiga. Descubre más sobre este trágico suceso.

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