Homicidios

Detienen a Presunto Implicado en el Asesinato de Josué Martínez, Periodista de Puebla

Javier "N" fue detenido por la Fiscalía de Puebla por su probable responsabilidad en el delito de cohecho tras la muerte del docente Josué Martínez.

Detienen a presunto autor intelectual de asesinato de periodista.Javier "N" detenido tras asesinato de Josué Martínez. Foto: FGE Puebla

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Javier 'N', presunto autor del asesinato del periodista Josué Martínez, fue detenido por cohecho. La noticia ha causado indignación en Puebla. Más detalles sobre el caso en desarrollo.

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