Detienen a Presunto Implicado en el Asesinato de Josué Martínez, Periodista de Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de un hombre identificado como Javier "N" quien sería presuntamente un implicado del asesinato del periodista y docente Josué Martínez Contreras, ocurrido en San Lucas Atoyatenco perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan.

Javier "N" fue aprehendido por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho durante el desarrollo de actos de investigación relacionados con este homicidio.

La detención se realizó este 18 de julio cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal llevaban acabo las indagatorias correspondientes cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Detienen a Javier "N" por intentar sobornar a agentes de investigación en Puebla

El masculino manifestó a los agentes de investigación que sabía que era objeto de una investigación y, presuntamente, realizó actos de corrupción al ofrecerle a los elementos un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la finalidad de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que decía estaba desarrollada en su contra.

De acuerdo a las autoridades, los agentes rechazaron de inmediato el ofrecimiento y le informaron que dicha conducta constituía un probable hecho delictivo por lo que procedieron a su detención por el delito de cohecho.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, durante actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista y docente Josué N. La institución continúa con las diligencias para el esclarecimiento… pic.twitter.com/jWH1XC7oHt — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 19, 2026

Javier "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, en donde un Juez de Control determinará su situación jurídica; Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones por el homicidio de Josué Martínez continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

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Exigen justicia por el asesinato del periodista Josué Martínez en Puebla

El caso del director de noticias de un medio de comunicación en San Martín Texmelucan ha causado gran indignación entre la comunidad poblana y el gremio de comunicadores.

El pasado 16 de julio Josué Martínez Contreras fue víctima de un ataque armado por parte de unos hombres quienes huyeron a bordo de una motocicleta.

Su muerte causó gran consternación entre sus familiares, amigos, compañeros y por parte de la comunidad estudiantil en donde impartía clases.

Este sábado 18 de julio fue sepultado su cuerpo, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones correspondientes por el homicidio.

Con información de N+

MCS