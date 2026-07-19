Marchas HOY 19 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 19 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, una rodadas motociclista, cinco rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Concentraciones

Milpa Alta

09:00 horas. Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” en Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, col. San Antonio Tecómitl. Realizarán la “Mercadita Feminista” para protestar contra la violencia económica hacia las mujeres, promover su autonomía y visibilizar las desigualdades que enfrentan en Milpa Alta.

Cuauhtémoc

10:00 horas. Colectiva Hilos en la Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez. Llevarán a cabo la jornada “Tejer la Memoria” en conmemoración del primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología en el Ajusco.

10:00 horas. Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos” en la Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, col. Juárez. Organizan el “Torneo de Futbol por la Memoria y Contra el Olvido” para visibilizar a las personas desaparecidas en México.

12:00 horas. Army México en Plaza Comercial Pino Suárez, José María Izazaga y José María Pino Suárez, col. Centro. Realizarán un intercambio de regalos entre fans, convivencia y actividades temáticas de BTS durante la final del Mundial 2026.

12:00 horas. Aficionados de la Selección Nacional de Futbol de México en el Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, col. Juárez. Se concentrarán para despedir el Mundial 2026 y agradecer la participación de la Selección Mexicana.

Coyoacán

12:00 horas. Asamblea Antimundialista en el bajo puente del Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, col. Santa Úrsula Coapa. Realizarán el evento “Hasta Nunca FIFA 2026” para denunciar la represión, las desapariciones, la gentrificación y el despojo relacionados con el Mundial.

Rodas ciclistas y rodada motociclista

15:00 horas. Los Duros Biker partirán de la Refaccionaria AutoZone, Av. Canal del Río Churubusco No. 2559, col. Chinampac de Juárez, y a las 16:00 horas de Soriana Híper Consulado, Av. Río Consulado No. 2355, col. Ampliación Simón Bolívar, con destino por definir. Realizarán una rodada de convivencia.

06:45 horas. Libertad en Bici partirá de Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, col. Leyes de Reforma, con destino al Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec.

06:00 horas. Biciarte partirá del Deportivo San José, Calz. Reforma Agraria y Cuitláhuac, col. San José, con destino al Volcán Tetlamanche.

05:30 horas. Ricardo Oaxaca partirá del Palacio de Bellas Artes con destino a la Ciclopista Ferrocarril de Cuernavaca.

14:30 horas. Ciclistas Pachecos CDMX partirán del Estudio Hija de Ganya 420, Camelia No. 21, col. Guerrero, con destino a Fuentes Brotantes, en Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

ASJ