Marchas

Marcha en Tlalpan Hoy: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos por Hospital Psiquiátrico Infantil en CDMX?

Aquí te informamos los detalles sobre la marcha del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en Tlalpan, al sur de CDMX

Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. NavarroHospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Foto: Facebook Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro

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Este viernes, habrá marcha en Tlalpan por el Hospital Psiquiátrico Infantil. Padres y trabajadores protestan contra la reducción de áreas verdes. Infórmate sobre los bloqueos y afectaciones viales.

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