Marcha en Tlalpan Hoy: ¿A Qué Hora Inician Bloqueos por Hospital Psiquiátrico Infantil en CDMX?

Toma tus precauciones: Hoy, habrá varias movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas, una marcha del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro; aquí te damos los detalles sobre la hora en que inician los bloqueos por la protesta.

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¿A qué hora es la marcha del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro realizarán una marcha a las 09:00 horas.

La ruta de la marcha de hoy será de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Infantil, ubicado en la Avenida San Fernando 86, en la colonia Belisario Domínguez, a la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la SSC, el grupo de personas se manifestará en rechazo al proyecto que pretende reducir el área verde del Hospital Psiquiátrico Infantil para construir un estacionamiento y albergue.

Además, exigirán a las autoridades de Tlalpan información oficial, diálogo y la suspensión definitiva del proyecto.

La SSC alertó por afectación a las vialidades por la marcha y no descartó que a la protesta se sumen otras organizaciones civiles.

Mapa de la marcha de hoy en Tlalpan

RMT