Marchas

Marcha Hoy por Hospital Infantil en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Manifestación

Aquí te informamos sobre marcha de padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”

Salón de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en diciembre 2013. Foto: Cuartoscuro | ArchivoSalón de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en diciembre 2013. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: Padres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil marchan en la mañana. Infórmate sobre la ruta y posibles afectaciones viales.

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