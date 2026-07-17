Marcha Hoy por Hospital Infantil en CDMX: Ruta y Zona Afectada por Manifestación

¡Toma precauciones! Padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” realizarán una marcha en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 17 de julio de 2026.

Aquí te informamos cuál es la ruta y la zona afectada por la manifestación, para que consideres rutas alternas que eviten afectaciones en tus traslados.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás protestas y concentraciones previstas para este viernes.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, en la red carretera de la República Mexicana y en el transporte público de Ciudad de México.

Marcha por Hospital Infantil

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” marcharán hoy en la alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes se congregarán alrededor de las 09:00 horas en dicho hospital, ubicado en la avenida San Fernando número 86, colonia Belisario Domínguez.

De ahí partirán en marcha a la Plaza de la Constitución número 1, en la colonia Centro Tlalpan.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

Según los datos de la agenda SSC, la marcha de este viernes por el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” será en rechazo al proyecto que pretende reducir el área verde del hospital para construir un estacionamiento y albergue.

Además, para exigir a las autoridades información oficial, diálogo y la suspensión definitiva del

proyecto.

La SSC no descartó que se sumen en apoyo otras organizaciones civiles; así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB