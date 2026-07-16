¿Por Qué Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX? Manifestación de Secciones de la Coordinadora

La CNTE realizará bloqueos hoy, 16 de julio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales, en N+ te contamos por qué cerrarán las calles las secciones de la Coordinadora.

La protesta será encabezada por las Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE, quienes buscan que las autoridades educativas atiendan diversos compromisos que aseguran continúan pendientes.