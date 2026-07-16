¿Por Qué Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX? Manifestación de Secciones de la Coordinadora
Este jueves, habrá manifestaciones de la CNTE en CDMX, incluyen a las Secciones 9, 10, 11 y 60; este es el motivo
Este jueves, habrá manifestaciones de la CNTE en CDMX, incluyen a las Secciones 9, 10, 11 y 60; este es el motivo
La CNTE realizará bloqueos hoy, 16 de julio de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales, en N+ te contamos por qué cerrarán las calles las secciones de la Coordinadora.
La protesta será encabezada por las Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE, quienes buscan que las autoridades educativas atiendan diversos compromisos que aseguran continúan pendientes.
La concentración está programada para las 9:00 horas en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicada en Isabel la Católica No. 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Las autoridades no descartan que los manifestantes realicen una marcha hacia el Zócalo de la CDMX o con dirección a alguna otra dependencia gubernamental.
Asimismo, se prevé la posible llegada de autobuses con integrantes del movimiento y bloqueos en distintas vialidades durante el desarrollo de la movilización.
Los integrantes de la Coordinadora señalaron que la manifestación responde al incumplimiento de los acuerdos establecidos en una mesa tripartita realizada con la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
Estas son las demandas de la CNTE:
Basificación definitiva para trabajadores de la educación.
Homologación de prestaciones a 90 días de aguinaldo.
Bonos para maestros jubilados.
Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
Cancelación de las reformas relacionadas con la Unidad del Sistema para las Carreras de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Mejores condiciones laborales.
FBPT