¿Por Qué Hay Bloqueos de la CNTE Hoy en CDMX? Manifestación de Secciones de la Coordinadora

Este jueves, habrá manifestaciones de la CNTE en CDMX, incluyen a las Secciones 9, 10, 11 y 60; este es el motivo

CNTEIntegrantes de la CNTE marcharon en CDMX el pasado 19 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro
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