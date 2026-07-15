Bloqueo por Manifestación del IPN Hoy: Zona Afectada en CDMX

Padres de familia y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen prevista una manifestación hoy, 15 de julio de 2026, en N+ te indicamos cuál es la zona afectada.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los manifestantes buscan entregar un documento con diversas aclaraciones relacionadas con la situación académica de alumnos del plantel.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Demandan Alumnos del IPN? Iniciará Mesa de Diálogo y Seguirá Movilización

Además, solicitan que las autoridades atiendan la regularización de la documentación de estudiantes que, aseguran, permanecen en condición irregular.

Zona afectada por el bloqueo hoy en CDMX

Los integrantes de la comunidad del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) No. 6 Miguel Othón de Mendizábal se concentrarán a las 09:00 horas frente a las instalaciones de Canal Once, ubicadas en Manuel Carpio No. 475, colonia Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La concentración se realizará en el exterior de las instalaciones de Canal Once, por lo que podrían registrarse afectaciones en la circulación sobre:

Manuel Carpio.

Calles aledañas de la colonia Casco de Santo Tomás.

Entorno cercano al complejo del Instituto Politécnico Nacional.

FBPT