Bloqueo por Manifestación del IPN Hoy: Zona Afectada en CDMX

Este miércoles, habrá una manifestación de la comunicadad de IPN; te indicamos cuál es la zona afectada

Marcha del IPN en CDMX del 27 de mayo 2026Marcha del IPN en CDMX del 27 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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