Marchas HOY 15 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 15 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Tlalpan

11:00 Horas.

Comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades se concentrará en:

Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, en Carretera Picacho-Ajusco 200, colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan.

Benito Juárez

11:00 Horas.

Iniciativa Ciudadana “Libertad Para Morir MX” se reunirá en:

Estación Nativitas, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada de Tlalpan y Lago Poniente, colonia Américas Unidas, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas ciclistas

Coyoacán

20:40 Horas.

Caracoles Biker rodarán de:

Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Avenida División del Norte, colonia Parque San Andrés.

Con destino a Las Lunas de Atizapán, Estado de México.

Cuauhtémoc

20:45 Horas.

Team Taquitos rodarán en:

Torre del Caballito

A un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ