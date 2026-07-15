Toque de Queda en Reino Unido para Jóvenes de 16 y 17 Años en Redes Sociales

En Reino Unido de acuerdo con un plan presentado por el Gobierno británico, los jóvenes de 16 y 17 años tendrán activado por defecto un toque de queda nocturno para redes sociales, además de deshabilitar funciones más adictivas, como reproducción automática de videos.

En un comunicado el Ministerio de Tecnología indicó que esta medida, parte de una propuesta más amplia, anunciada previamente que incluirá la prohibición de acceder a redes a menores de 16 años, busca ofrecer una protección mayor a los adolescentes en la transición hasta la mayoría de edad.

Toque de queda

Sin embargo, los críticos han señalado que el plan puede tener un efecto menor del esperado, puesto que la función de toque de queda, que se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, podrá ser desactivada por el usuario.

El Ministerio también estudia medidas para fortalecer la protección de los menores en los servicios de Inteligencia Artificial, con probables restricciones de acceso a ciertos chatbots considerados potencialmente nocivos, como los que ofrecen "consejos peligrosos, engañosos o no verificados sobre salud mental".

Al respecto, Liz Kendal, ministra de Tecnología, indicó que las propuestas "serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, concentrarse en el colegio o la universidad y pasar más tiempo de calidad con familiares y amigos".

Entrada en vigor

El Gobierno prevé gestionar ante el Parlamento el primer paquete de medidas después del verano, para las restricciones incluida la de acceso a redes a los menores de 16 años, entren en vigor a mitad de 2027.

Con información de EFE.

LECQ