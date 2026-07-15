Toque de Queda en Reino Unido para Jóvenes de 16 y 17 Años en Redes Sociales

Los jóvenes tendrán activado por defecto un toque de queda nocturno para redes sociales que se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana

La función de toque de queda se aplicará entre medianoche y las 6 de la mañana para algunas plataformas.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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El Reino Unido planea un toque de queda en redes sociales para jóvenes de 16 y 17 años entre medianoche y las 6 a.m.

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