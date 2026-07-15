¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 15 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 15 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 15 de julio de 2026, las autoridades no reportaron problemas viales o afectaciones en esta importante vía.

Mientras que el martes 14 de julio, se registró lo siguiente:

A las 16:18 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, se registró carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 16:08 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro., hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:07 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 14:55 horas, en el km 95, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

12:58 horas: Carga vehicular del km 126 al 127, dirección Querétaro, por reducción de carriles por labores de mantenimiento.

09:57 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 87, dirección CDMX, tras atención de accidente.

08:38 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

07:46 horas: Reducción de carriles en el km 90, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM