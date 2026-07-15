Precio del Dólar Hoy Miércoles 15 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano se apreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Fajo de billetes de un dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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El dólar en México cerró este martes en 17.42 pesos. Conoce cómo la inflación en EE.UU. y la caída del dólar impactan el tipo de cambio.

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