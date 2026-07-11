Precio del Dólar Hoy SÁBADO 11 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano cerró la semana laboral con un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

billetes de distintas denominaciones de dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el peso mexicano cerró la semana con un avance frente al dólar? Hoy, 11 de julio de 2026, entérate de más detalles sobre el tipo de cambio.

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