Habrá Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas y Caída de Granizo en la Mayor Parte del País

Al final del día, se prevé el desarrollo de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste del golfo de Tehuantepec

Protección Civil de Guadalajara atiende una inundaciónProtección Civil de Guadalajara atiende una inundación en la capital de Jalisco. Foto: Facebook | ProteccionCivilGDL

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Lluvias intensas y granizo en México este sábado, con Chiapas y Oaxaca en alerta. Calor extremo en el noroeste. Conoce más sobre el pronóstico del tiempo en tu área.

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