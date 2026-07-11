Habrá Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas y Caída de Granizo en la Mayor Parte del País
Al final del día, se prevé el desarrollo de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste del golfo de Tehuantepec
Protección Civil de Guadalajara atiende una inundación en la capital de Jalisco. Foto: Facebook | ProteccionCivilGDL
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Lluvias intensas y granizo en México este sábado, con Chiapas y Oaxaca en alerta. Calor extremo en el noroeste. Conoce más sobre el pronóstico del tiempo en tu área.
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PorRedacción N+
Para este sábado 11 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mayor parte de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Oaxaca.
Simultáneamente, una circulación anticiclónica propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana.
Persistirá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur), iniciando a partir de este sábado en regiones de Nayarit (costa), Jalisco (costa), Colima y Guerrero (costa central).
Al final del día, se prevé el desarrollo de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste del golfo de Tehuantepec.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte, este y sur) y Oaxaca (este y sureste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Veracruz (sur) y Tabasco (centro y sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Guerrero (oeste, centro y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y noreste), Chihuahua (norte y este), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Sinaloa, Colima y Michoacán (costa).
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (centro y sur).
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado con bancos de niebla y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de la región.
Durante la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.