FIFA Vende el Pasto de la Cancha Donde se Jugará la Final del Mundial, en Piezas de 450 Dólares

La cancha sobre la que se disputará la final del Mundial está a la venta.

La FIFA está vendiendo el pasto que se usará para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en 450 dólares por pieza.

En la tienda de la FIFA se indica que cada segmento de pasto mide 17.5 por 17.5 por 17.5, sin especificar si se trata de pulgadas, centímetros o milímetros.

La tienda electrónica de la FIFA indica:

"Sea dueño de una auténtica pieza de la historia del futbol con un fragmento genuino del campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, preservado permanentemente en acrílico de primera calidad con un recuerdo USB"

"Cada pieza contiene un fragmento original de la icónica superficie de juego de la final, lo que la convierte en un objeto de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", señaló.

La FIFA indicó que "el USB de acrílico incluye una película de autenticidad, además de ofrecer una pieza de exhibición elegante y contemporánea. Presentado en una caja premium con bisagra y llamativos detalles UV puntuales, este artículo exclusivo está diseñado tanto para coleccionistas como para aficionados y entusiastas del futbol".

EUA y Europa

El pasto la FIFA lo pone a disposición para enviarlo solamente a direcciones en Estados Unidos y Europa.

Además, aclara que los pedidos no se enviarán sino hasta después de la Final del Mundial.

Con información de AP.

LECQ