FIFA Vende el Pasto de la Cancha Donde se Jugará la Final del Mundial, en Piezas de 450 Dólares

Se aclara que los fragmentos se enviarán solamente a direcciones en Estados Unidos y Europa

Pasto de cancha de futbol.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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¡Una pieza de la historia del futbol! FIFA vende el pasto de la final del Mundial 2026 por 450 dólares. Solo para EUA y Europa.

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