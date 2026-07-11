¿Se Suspende el Partido Argentina vs Suiza del Mundial 2026? Asi Estará el Clima en el Juego

Este sábado Argentina y Suiza se juegan el boleto a las semifinales del Mundial 2026. A continuación ofrecemos los detalles de las condiciones climáticas en Kansas City

Argentina enfrentará a Suiza en el Estadio Sede Kansas City y el ganador avanzará a semifinales.Argentina enfrentará a Suiza en el Estadio Sede Kansas City y el ganador avanzará a semifinales. Foto: Reuters

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Argentina vs Suiza en cuartos del Mundial 2026: tras una remontada épica ante Egipto, la Albiceleste se enfrenta a Suiza. ¡Prepárate para un gran partido!

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