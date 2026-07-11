¿Se Suspende el Partido Argentina vs Suiza del Mundial 2026? Asi Estará el Clima en el Juego

Luego de protagonizar un juegazo contra Egipto, lleno de goles y polémica, Argentina está listo para enfrentar a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026. Así que estos son los detalles sobre el horario y las condiciones climáticas para este duelo que se llevará a cabo en el Estadio Sede Kansas City.

Recordemos que las condiciones del clima son muy importantes. De hecho en el Mundial 2026 ya hubo varios encuentros que tuvieron que posponerse debido a los protocolos de la FIFA por el riesgo de tormenta eléctrica, como el Francia vs Irak o el México vs Ecuador.

Por ello es que las autoridades locales y los organizadores del Mundial 2026 siempre están al pendiente de las condiciones climáticas, En este caso podrán especial atención a los reportes metereológicos en Kansas City, donde se jugará este sábado el partido Argentina vs Suiza correspondiente a los cuartos de final.

Argentina vs Suiza: ¿Se puede suspender el partido por mal clima?

Para este sábado 11 de julio los servicios meteorológicos prevén que en el Estadio Sede Kansas City el clima será caluroso y húmedo, elevando la sensación térmica. Habrá cielo despejado con 28 grados de temperatura en promedio.

Las probabilidades de lluvias breves son del 15%, así que se considera que el partido empezará sin contratiempos ni amenaza de tormentas eléctricas.. De manera que los protocolos de la FIFA no se aplicarán durante el partido.

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La cita para que ruede la pelota en el partido Argentina vs Suiza es este sábado 11 de julio en el Estadio Sede Kansas City, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La Selección que salga airosa, se verá las caras en semifinales con el ganador del duelo entre Inglaterra y Noruega.

Argentina viene de sostener un duelo muy intenso ante Egipto en octavos de final. Luego de ir abajo 2-0 en el marcador hasta el minuto 79, la Albiceleste logró una voltereta épica con goles de Cuti Romero (79’), Lionel Messi (83’) y Enzo Fernández (90+3) para ganar 3-2 y avanzar a la siguiente ronda.

Suiza llegó a cuartos de final luego de empatar 0-0 con Colombia en los 90 minutos reglamentarios y dos tiempos extras de 15 minutos. Así que todo se definió en tanda de penales, donde los suizos fueron más efectivos y con un 4-3 en la pizarra sellaron el pasaporte a la siguiente fase.

Con información de N+