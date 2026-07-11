¿Sales de Vacaciones? Revelan 5 Playas de México que No Son Aptas por Niveles de Contaminación

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificó las cinco playas más contaminadas de México. Te decimos cuáles son y por qué se recomienda no visitarlas.

Cofepris analizó muestras de agua marina extraídas de 76 destinos turísticos de los 17 estados con litorales.

El 98.3% de las playas mexicanas registraron condiciones sanitarias óptimas de cara a la época vacacional 2026.

Cofepris analiza riesgos sanitarios en playas de México

Cada época vacacional, la Cofepris publica su balance sobre la contaminación de playas a lo largo de los 11 mil kilómetros de litorales que tiene México.

De cara a las vacaciones de verano, la comisión recolectó 2 mil 279 muestras de agua marina entre el 15 de junio y el 1 de julio.

Las muestras se tomaron en 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en los 76 destinos con mayor afluencia turística de las 17 entidades con litoral de la República.

Este monitoreo arrojó que 284 playas cuentan con las condiciones sanitarias para ser visitadas por los turistas durante la época vacaciones. Es decir, el 98.3% de las playas son aptas para su uso recreativo, según las normas vigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta norma indica que no se pueden encontrar más de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua. Los enterococos son bacterias comunes en nuestro tracto digestivo, donde no representan una amenaza para la salud.

No obstante, pueden causar infecciones resistentes a los antibióticos cuando llegan a lugares del cuerpo que deberían estar libres de microorganismos.

Cinco playas de México no son aptas para recibir turistas

Cofepris encontró que 5 playas del país no son aptas para que los bañistas naden en ellas. Las playas que no cumplen la norma sanitaria son:

Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California

Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco

Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca

Playa José Martí en Veracruz, Veracruz

Playa Tumbao en Boca del Río, Veracruz

Cabe señalar que dos de estas playas se ubican en el área conurbada de Boca del Río-Veracruz. Cofepris aseguró que actualmente coordina con los Comités de Playas Limpias y las autoridades locales los esfuerzos necesarios para limpiar los litorales no aptos para los turistas.

La Comisión aseguró que se implementarán medidas urgentes para controlar los posibles riesgos sanitarios. No obstante, la Cofepris ha pedido a los bañistas que se abstengan de nadar en estas playas.

¿Qué puede pasarte si nadas en playas contaminadas?

La normativa de la OMS se fija en el conteo de enterococos por un motivo simple: son un indicador relativamente confiable de la contaminación por heces humanas. Al respecto, un estudio de 2014 señala que también se puede usar la presencia de enterococos para medir la higiene en las manos:

“Debido a su ubicuidad en las heces humanas y su persistencia en el medio ambiente, los enterococos se han adoptado como indicadores de contaminación fecal humana en el agua. Más recientemente, su densidad en las manos humanas se ha utilizado como indicador de higiene de manos”.

Cuando una playa tiene presencia de estas bacterias, es un indicador de que hay descargar de drenajes. El contacto con estas aguas contaminadas puede provocar infecciones gastrointestinales severas, que incluyen enfermedades como el cólera y la salmonelosis. Esta exposición a patógenos también puede derivar en infecciones cutáneas, así como en ojos y oídos.