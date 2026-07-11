¿Sales de Vacaciones? Revelan 5 Playas de México que No Son Aptas por Niveles de Contaminación

Cofepris identificó cinco playas de México que no son aptas para ser visitadas por los turistas, te decimos cuáles son y en qué ciudades están

Playa de Boca del Río, Veracruz¿Cuáles son las playas más contaminadas de México? Foto: Cuartoscuro

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Cofepris advierte: 5 playas mexicanas no cumplen normas sanitarias. Conoce las ubicaciones y los riesgos antes de planear tus vacaciones.

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