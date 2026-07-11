Cae en Saltillo Premio del Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 10 de julio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2890 el cual celebro el 20 Aniversario del Museo Interactivo de Economía.ç

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional?

Fue en punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 29009, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Saltillo, Coahuila y la serie número 2 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 9 y 1. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Cuándo fue la última vez que cayó un premio de la Lotería Nacional en Coahuila?

La última vez que cayó un premio de la Lotería Nacional en Coahuila fue reciente ya que la noche del viernes 3 de julio se realizó el Sorteo Superior No. 2889, en el que el premio mayor de 17 millones de pesos, dividido en dos series, correspondió al número 53508.

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De acuerdo con los resultados oficiales, las dos series del billete ganador fueron enviadas para su venta a Torreón, Coahuila. Además, se informó que los reintegros aplicaron para los billetes con terminación en 8 y 5.