Cae en Saltillo Premio del Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional

Durante la noche de este viernes cayó el premio mayo de 17 millones del Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional en Saltillo.

Cae en Saltillo Premio del Sorteo Superior 2890 de la Lotería NacionalFoto: Lotería Nacional

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Saltillo celebra! El premio mayor del Sorteo Superior 2890 de la Lotería Nacional, 17 millones de pesos, cayó en esta ciudad. Descubre quiénes son los afortunados ganadores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+