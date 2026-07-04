Cae en Torreón Premio Mayor del Sorteo Superior 2889

Este viernes cayó el premio mayor de 17 millones de pesos del Sorteo Superior 2889 de la Lotería Nacional en la ciudad de Torreón.

Cae en Torreón Premio Mayor de la Lotería Nacional del Sorteo Superior 2889Foto: Lotería Nacional

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¡Torreón celebra! El Premio Mayor de 17 millones del Sorteo Superior 2889 cayó aquí. Descubre cómo la suerte favoreció a esta ciudad. ¿Quieres saber más?

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Torreón celebra: Premio Mayor del Sorteo Superior 2889