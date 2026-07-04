Cae en Torreón Premio Mayor del Sorteo Superior 2889

La noche de este viernes 3 de julio se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2889 el cual celebro el 50 Aniversario de la Asociación Mexicana de Pediatría.

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Fue en punto de las 20:00 horas cuando se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 53508, las series número 1 y serie número 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Torreón, Coahuila.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 8 y 5. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Cae en Monclova Premio Mayor de 17 Millones de Pesos de la Lotería Nacional

La última vez que cayó un premio mayor fue el 12 de junio, cuando se realizó el Sorteo Superior número 2886 de la Lotería Nacional, en el que se puso en juego una bolsa de 17 millones de pesos, dividida en dos series. El número ganador fue el 49980, de acuerdo con los resultados oficiales.

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La serie número 1 de dicho billete fue enviada para su comercialización a Monclova, Coahuila, mientras que la serie número 2 se ofreció mediante canales electrónicos. Además, se informó que los reintegros correspondieron a los boletos con terminaciones en 0 y 9L.