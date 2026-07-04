¿Qué le Pasó a “Spiterman”? Creador de Contenido Confirma Ataque Armado en Acapulco, Guerrero

El influencer "Spiterman" confirmó el ataque armado ocurrido en Acapulco, Guerrero; esto sabemos del caso

El influencer Spiterman confirmó el ataque armado en Acapulco, GuerreroFoto: Wilson Alcaraz

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La casa de Spiterman en Acapulco fue atacada a tiros, pero nadie estaba presente. Spiterman y su primo, El Tlacuache, aseguran que seguirán con su contenido cómico y social.

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