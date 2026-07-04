¿Qué le Pasó a “Spiterman”? Creador de Contenido Confirma Ataque Armado en Acapulco, Guerrero

El influencer Spiterman, Wilson Alcaraz, confirmó que fue atacada la vivienda donde lleva a cabo las grabaciones de sus videos junto a su primo hermano, Luis Alcaraz, “El Tlacuache”, en Acapulco, Guerrero.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche de este jueves, cuando personas armadas abrieron fuego en contra del inmueble de fachada azul y puerta negra, que es bien conocido en sus contenidos.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes donde se muestra cómo quedaron los orificios por los impactos de bala, principalmente en la puerta de la casa vinculada con Spiterman.

¿Qué le pasó al influencer Spiterman en Acapulco?

Luego de darse a conocer el ataque armado, los hermanos Alcaraz publicaron un comunicado en el que dieron cuenta de los hechos.

“Sí, la casa que utilizamos únicamente como set de grabación fue atacada”, confirmaron.

Asimismo, indicaron que durante la balacera no había personas en el lugar, por lo que no hay heridos.

“Gracias a Dios, en ese momento no había nadie en el lugar y no hubo personas lesionadas. Nosotros estamos bien y nuestras familias también están bien.

De acuerdo con medios locales, el caso ya es investigado por las autoridades, En tanto, se desconoce los motivos por los que el inmueble fue atacado o si los creadores de contenido habían recibido amenazas.

“Seguiremos trabajando con las mismas ganas para sacarles una sonrisa”, puntualizaron.

¿Qué tipo de contenido realiza “Spiterman” de los Hermanos Alcaraz?

El influencer Spiterman es muy conocido en el Puerto de Acapulco. Los hermanos Alcaraz se han enfocado en realizar material de comedia para redes sociales. Muestran la vida cotidiana de las colonias y el ambiente de su comunidad, el que no es turístico, como la zona de La Sabana.

Su trabajo alcanzó gran popularidad justo por el personaje que interpreta Wilson: Spiterman.

Spiterman, usa una máscara deforme, huaraches y adopta el acento marcado de las colonias populares de Acapulco. En sus videos interactúan distintos personajes recurrentes que ellos mismos u otros colaboradores interpretan, tales como "El Venudo", "El Sarnas" y el propio "Tlacuache".

Además de crear contenido cómico, también realizan diversas labores sociales, como la colaboración para reconstruir viviendas y la entrega de despensas a comunidades afectadas por el paso del huracán Otis en 2023.

EPP