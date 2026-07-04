Así Será el Operativo en Guadalajara Ante Posible Celebración por Partido de México

Advierten autoridades que habrá cero tolerancia ante vandalismo o conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas durante los festejos de los partidos de fútbol.

Con más de 3 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, participarán integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y las Comisarías Municipales.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró: "Vamos a implementar un operativo muy importante de seguridad, 3 mil elementos de Guardia Nacional, Ejército, Estatal Metropolitana, Municipales."

El Gobierno de Jalisco llamó a la afición a disfrutar el encuentro entre México e Inglaterra con responsabilidad y demostrar un comportamiento ejemplar.

Medidas preventivas durante los festejos por partido de México

No botellas de vidrio

Sí recipientes de plástico

Prohibida venta ambulante de alcohol

Prohibido ingreso con hieleras, bocinas de gran tamaño y pirotecnia

No circulación de motocicletas, vehículos RZR, cuatrimotos o patines eléctricos en zonas con cierres viales

El cierre de vialidades y los desvíos de rutas del transporte público iniciarán a las 7:00 horas del domingo 5 de julio y permanecerán vigentes hasta las 5:00 horas del lunes 6 de julio. Se habilitarán paradas temporales en trayectos alternos para las rutas afectadas.

El servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero se mantendrá en su horario normal.

Recomendaciones para la afición

Evitar llevar niñas y niños pequeños

Usar ropa y calzado cómodos

Mantenerse hidratados

Llevar impermeable en caso de lluvia

Evitar carriolas, paraguas o bultos grandes

Atender en todo momento las indicaciones de personal de seguridad, Protección Civil y Bomberos

Además, para el partido del domingo se instalarán dos pantallas adicionales en la Glorieta Minerva, que se sumarán a los dispositivos ya colocados.