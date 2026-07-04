Así Será el Operativo en Guadalajara Ante Posible Celebración por Partido de México

Autoridades aseguran que habrá cero tolerancia ante vandalismo durante los festejos por el partido de México que se llevará a cabo este domingo

Seguridad en MundialFoto: N+

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Cero tolerancia al vandalismo en el partido México-Inglaterra. 3 mil elementos de seguridad vigilarán. Disfruta con responsabilidad y sigue las recomendaciones.

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