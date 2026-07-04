Hallan Restos Humanos durante Trabajos de Excavación en Tetlatlahuca, Tlaxcala

Este viernes 3 de julio de 2026 fueron encontrados restos óseos humanos mientras trabajadores de la construcción realizaban labores de excavación en el municipio tlaxcalteca de Tetlatlahuca.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se realizó mientras se removía tierra para la construcción de una barda perimetral, en un predio ubicado en la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac.

Hallan restos óseos durante trabajos de excavación en Tetlatlahuca, Tlaxcala

Este viernes el hallazgo de restos óseos humanos movilizó a corporaciones de seguridad y emergencia en el municipio de Tetlatlahuca, luego que trabajadores de la construcción los descubrieron mientras realizaban labores de excavación.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac, donde una retroexcavadora removía tierra para la construcción de una barda perimetral. Durante los trabajos, la maquinaria desenterró fragmentos óseos, así como prendas de vestir y calzado.

Al percatarse del hallazgo, los trabajadores suspendieron de inmediato la obra y dieron aviso a las autoridades, quienes acordonaron el área para preservar los posibles indicios.

Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) la encargada de realizar los peritajes correspondientes para determinar si los restos corresponden a una persona, así como el tiempo que permanecieron sepultados en el lugar.

Catean inmueble para buscar restos humanos en San Sebastián de Aparicio, Puebla

El pasado 2 de julio fuerzas de seguridad realizaron un cateo para localizar presuntos restos humanos al interior de una vivienda ubicada en la calle Independencia de la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio en la ciudad de Puebla.

De manera preliminar se sabe que este operativo interinstitucional se debe como parte de las acciones de búsqueda relacionados con fichas de personas desaparecidas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Restos Humanos en Barranca de Junta Auxiliar en la Ciudad de Puebla

El acceso a la zona se encuentra restringido pues llevan a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas la excavación en el lugar.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ