Hallan Restos Humanos durante Trabajos de Excavación en Tetlatlahuca, Tlaxcala

Trabajadores de la construcción realizaron el hallazgo de partes óseas mientras realizaban labores en la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac.

Restos Óseos Humanos Localizados Trabajos Excavación Santa Cruz Aquiahuac Tetlatlahuca TlaxcalaFoto: Al Día Tlaxcala

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Trabajadores descubren restos humanos en Tetlatlahuca, Tlaxcala. La FGJE investiga el origen y antigüedad de los hallazgos. Conoce más sobre este caso.

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