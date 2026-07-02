Balacera en Azcapotzalco Hoy: Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en CDMX

Una balacera provocó pánico en la alcaldía de Azcapotzalco hoy 2 de julio de 2026. En el ataque armado murió una persona; esto se sabe del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una unidad habitacional de la colonia Tlatilco, cuando los disparos de arma de fuego alertaron a los habitantes.

Por está razón, lo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron al cruce de Tlatilco y Albahaca, donde hallaron a dos personas lesionadas por arma de fuego. Al lugar llegó una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

¿Cómo ocurrió la balacera en Azcapotzalco hoy?

Los paramédicos revisaron a las personas y determinaron que una de ellas requería de atención especializada debido a las lesiones que presentó. Sin embargo, en el caso de la otra persona no había más qué hacer.

Lo anterior, porque recibió un disparo en la cabeza, lo que prácticamente le provocó la muerte de manera instantánea.

En el sitio, se encontraron rápidamente los familiares de las víctimas, quiénes quedaron en shock al ver lo ocurrido. Los testigos refirieron que las víctimas fueron atacadas de manera directa por tripulantes de una motocicleta.

Por ello, la SSC implementó un operativo de seguimiento de cámaras para localizar al vehículo involucrado en la balacera de Azcapotzalco hoy.

EPP