Balacera en Azcapotzalco Hoy: Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en CDMX

El ataque armado ocurrió en la colonia Tlatilco de la alcaldía Azcapotzalco; así ocurrió

La balacera provocó alerta entre los vecinos de la alcaldía AzcapotzalcoFoto: N+
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