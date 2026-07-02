Asesinan a Empresario y a su Esposa en su Negocio en Veracruz; Bebé Sobrevive al Ataque

El empresario y su esposa fueron hallados sin vida al interior de su negocio ubicado en la comunidad de Ocotitlán en Ixhuatlán del Café, Veracruz

El empresario y su esposa fueron asesinados al interior de su negocio en Ixhuatlán del CaféFoto: Archivo

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Doble homicidio en Veracruz: Ramón Mata Reyes y su esposa fueron asesinados en su negocio. Las autoridades buscan esclarecer el crimen.

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