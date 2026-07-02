Asesinan a Empresario y a su Esposa en su Negocio en Veracruz; Bebé Sobrevive al Ataque

Un empresario y su esposa fueron asesinados al interior de su ferretería ubicada en la comunidad de Ocotitlán en el municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz; estos es lo que sabemos del crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este jueves 2 de julio 2026, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por dos personas sin vida al interior del local, por lo que llegaron elementos de la Policía Estatal a verificar la situación.

Los paramédicos les brindaron los primeros auxilios, sin embargo, el matrimonio ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y hacer el levantamiento de datos de prueba que ayuden a esclarecer el caso.

¿Qué se sabe de la pareja asesinada en Ixhuatlán del Café?

Los testigos refirieron a las autoridades que las víctimas se encontraban como de costumbre en su ferretería “El Bronce”, cuando presuntamente los asaltaron. Durante el atraco fueron atacados a balazos.

El empresario fue identificado como Ramón Mata Reyes, quien era conocido en el ramo ferretero en la comunidad y el municipio. Su esposa Flor Lorena, de 27 años de edad, también perdió la vida en el ataque armado.

Los servicios periciales acudieron al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado al SEMEFO, donde llevarán a cabo las pruebas correspondientes. En tanto, la Fiscalía del Estado de Veracruz, ya abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio.

En tanto, el municipio de Ixhuatlán del Café informó en un comunicado que después del asesinato de la pareja ocurrida esta mañana, se reportaron llamadas de un número que trata de extorsionar y amenazar a otras personas comerciantes.

"Delincuentes suelen ocupar estos acontecimientos para intimidar y engañar a las familias y/o propietarios de negocios", señala el texto.

Por lo tanto, pidieron a las personas estar alerta y denunciar al 911, cualquier extorsión o amenaza.

"Ya fueron identificados (los números) que se encuentran realizando llamadas de este tipo, favor de no contestar", indicaron las autoridades.

Su bebé sobrevive al ataque

Luego de darse a conocer el crimen, las autoridades de Ixhuatlán del Café, Veracruz, condenaron los hechos y refirieron que trabajan en colaboración con las corporaciones policiacas para esclarecer todas las averiguaciones.

No obstante, también informaron que al momento del ataque en el que murió la pareja, se encontraba su bebé con ellos.

“En medio de esta tragedia, penosamente queda en la orfandad un menor de edad de apenas año y medio, de la cual personal del DIF municipal ya está haciendo todo lo conducente para que sea resguardada con un familiar”, aseguró la presidenta municipal, Viridiana Bretón.

También indicó que si fuese necesario, el menor quedará a resguardo del organismo asistencial de manera momentánea, donde recibirá apoyos y cuidados.

EPP