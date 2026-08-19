Detienen a 7 Policías por Presunto Secuestro en Comandancia de Guerrero

La Fiscalía de Guerrero investiga a siete policías del municipio de Isidro Montes de Oca, debido a que presuntamente secuestraron a una persona y la mantenían cautiva en las instalaciones de la corporación.

De acuerdo con los primeros reportes, en seguimiento a una carpeta de investigación relacionada con la privación ilegal de la libertad de una persona, las autoridades llevaron a cabo diligencias en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“Las diligencias fueron realizadas por personal de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN)”, confirmó la Fiscalía.

Asimismo, explicó que durante el operativo se localizó a una persona al interior del inmueble, por lo que el Ministerio Público realizó los actos de investigación para conocer su permanencia en el lugar.

“Como parte de estas diligencias, siete elementos de la Policía Municipal fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir declaración, al igual que la persona localizada”, señaló.

La Fiscalía de Guerrero dijo que continuará con las diligencias correspondientes y posteriormente dará a conocer la resolución con base en los datos recabados.

Los medios locales señalan que la persona que estaba privada de la libertad presuntamente llevaba más de 30 horas en las instalaciones de la Policía de Isidro Montes de Oca; además, no conocía la razón por la que permanecía detenido.

EPP