Seguridad

Detienen a 7 Policías por Presunto Secuestro en Comandancia de Guerrero

La Fiscalía de Guerrero investiga a los siete oficiales por presuntamente haber privado de la libertad a una persona en sus instalaciones municipales

Los policías fueron detenidos por privar de la libertad a una persona en sus instalaciones en Isidro Montes de OcaFoto: Cuartoscuro
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