Detienen a Dos Mujeres y un Hombre por Presunto Robo a Comercio en Puebla

La tarde de este martes 18 de agosto de 2026 se dieron a conocer las detenciones de dos mujeres y un hombre por ser los presuntos responsables de un robo a comercio en la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades, los supuestos ladrones fueron arrestados en la zona sur de la ciudad de Puebla y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este martes cuando se reportaron las detenciones de dos mujeres y un hombre en la capital poblana por presuntamente robar con violencia un comercio.

🚔 Caso de éxito



En la zona sur de la ciudad, la Policía de la Ciudad logró la detención de dos mujeres y un hombre, señalados por su presunta participación en un robo a comercio con violencia. pic.twitter.com/VFN1Ujf2BJ — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 18, 2026

Tras recibir un reporte de robo en un negocio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla con el apoyo de sistemas de videovigilancia y aeronaves no tripuladas, fortalecieron las labores de seguimiento y respuesta.

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Luego de una persecución, uniformados de la Policía Municipal lograron darles alcance en la zona sur de la ciudad, arrestándolos y poniéndolos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Este mismo martes, la SSC Puebla dio a conocer la recuperación en el estado de Tlaxcala de un vehículo que contaba con un reporte de robo vigente en la capital poblana.

🚔 Caso de éxito



Gracias a la respuesta de la Policía de la Ciudad y a la coordinación interinstitucional, se logró recuperar en Tlaxcala un vehículo que había sido robado con violencia al norte de Puebla. pic.twitter.com/cZ5XEykMer — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 18, 2026

Como resultado de una intervención interinstitucional con corporaciones de dicha entidad, fueron detenidos dos hombres y puestos a disposición de la autoridad competente.

Cabe destacar que la unidad robada, cuyo delito ocurrió al norte de la ciudad de Puebla, quedó resguardada para iniciar con los trámites e investigaciones correspondientes.

Con información de N+

GMAZ