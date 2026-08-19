Detienen a Dos Mujeres y un Hombre por Presunto Robo a Comercio en Puebla

La tarde de este martes 18 de agosto de 2026 se dieron a conocer las detenciones de dos mujeres y un hombre por ser los presuntos responsables de un robo a comercio en la capital poblana.
De acuerdo con las autoridades, los supuestos ladrones fueron arrestados en la zona sur de la ciudad de Puebla y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Fue aproximadamente a las 15:00 horas de este martes cuando se reportaron las detenciones de dos mujeres y un hombre en la capital poblana por presuntamente robar con violencia un comercio.
🚔 Caso de éxito
En la zona sur de la ciudad, la Policía de la Ciudad logró la detención de dos mujeres y un hombre, señalados por su presunta participación en un robo a comercio con violencia. pic.twitter.com/VFN1Ujf2BJ
Tras recibir un reporte de robo en un negocio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla con el apoyo de sistemas de videovigilancia y aeronaves no tripuladas, fortalecieron las labores de seguimiento y respuesta.
Luego de una persecución, uniformados de la Policía Municipal lograron darles alcance en la zona sur de la ciudad, arrestándolos y poniéndolos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.
Este mismo martes, la SSC Puebla dio a conocer la recuperación en el estado de Tlaxcala de un vehículo que contaba con un reporte de robo vigente en la capital poblana.
🚔 Caso de éxito
Gracias a la respuesta de la Policía de la Ciudad y a la coordinación interinstitucional, se logró recuperar en Tlaxcala un vehículo que había sido robado con violencia al norte de Puebla. pic.twitter.com/cZ5XEykMer