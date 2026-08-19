Seguridad

Detienen a Dos Mujeres y un Hombre por Presunto Robo a Comercio en Puebla

Los sujetos fueron arrestados por la Policía Municipal en la zona sur de la capital poblana luego de haber protagonizado una persecución.

Detenidos un Hombre Dos Mujeres por Robo a Comercio con Violencia en PueblaDetienen a Tres Sujetos por Presunto Robo a Comercio en la Ciudad de Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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Robo con violencia en Puebla: Tres detenidos tras persecución policial. La SSC utilizó videovigilancia y drones para capturarlos. Conoce cómo se desarrolló el operativo.

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