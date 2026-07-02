Muere Adulta Mayor Atropellada Frente a Iglesia en Ciudad Juárez

Se reportó el fallecimiento de una de las dos mujeres que fueron atropelladas frente a la Iglesia del Carmen, en Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió frente a la Iglesia del CarmenFoto: N+

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Una mujer de la tercera edad muere tras ser atropellada en Ciudad Juárez. El accidente ocurrió frente a la Iglesia del Carmen. Descubre qué sucedió.

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