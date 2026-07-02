Muere Adulta Mayor Atropellada Frente a Iglesia en Ciudad Juárez

Luego de que la tarde del pasado miércoles 1 de julio dos mujeres de la tercera edad fueran atropelladas en la colonia Gregorio M. Solís, la mañana de este jueves se confirmó el fallecimiento de una de las víctimas, mientras que el estado de salud de la segunda permanece bajo reserva.

El Accidente Ocurrió Frente a la Iglesia del Carmen

El accidente se registró en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Latón, donde el conductor de una camioneta de reparto de frutas y verduras impactó a las dos mujeres cuando salían de la Iglesia del Carmen.

Debido a las lesiones que presentaban, ambas fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

La Víctima Tenía 69 Años

La víctima mortal fue identificada como Fernanda P. V., de 69 años de edad, cuyo fallecimiento fue reportado en el Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por su parte, el conductor detenido como presunto responsable podría enfrentar cargos por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales, una vez que las autoridades concluyan el peritaje correspondiente y determinen su responsabilidad en los hechos.