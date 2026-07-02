Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de una Vivienda en Chihuahua

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a balazos dentro de una vivienda ubicada al norte de la ciudad de Chihuahua.

Buscan a los responsables del ataqueFoto: N+

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Un joven de 25 años fue baleado en su casa. Las autoridades buscan a los responsables que huyeron en un auto gris. ¿Qué sucedió en la colonia Riberas de Sacramento?

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