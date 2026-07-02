Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de una Vivienda en Chihuahua

La mañana de este jueves 2 de julio se registró un ataque armado al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Río Herrera, en la colonia Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información brindada en el lugar, fueron vecinos del sector quienes, tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego, realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Al arribar, elementos de diversas corporaciones localizaron a un hombre sin vida con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Las autoridades identificaron a la víctima en el lugar como Jesús Alberto G. V., de 25 años de edad.

Localizaron Casquillos Calibre 9 Milímetros

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron diversas evidencias. Entre los indicios localizados se encontraban varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Buscan a los Responsables del Ataque

Momentos después, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos; sin embargo, se mencionó que varios sujetos fueron vistos huyendo del lugar a bordo de un vehículo compacto color gris, poco después de que se escucharan las detonaciones.