Homicidios

Fiscal de Puebla Confirma Causa de la Muerte de Karla Valeria y Revela Detalles

Idamis Pastor Betancourt dio a conocer los resultados de la necropsia de ley aplicada a Karla Valeria y hablo sobre la detención de Yeudiel 'N'.

Feminicidio de Karla Valeria, detención de Yeudiel 'N'.Fiscalía de Puebla revela avances sobre el feminicidio de Karla Valeria. Foto: Facebook Yeu Ramirez

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Detenido Yeudiel 'N' por el feminicidio de Karla Valeria en Puebla. La necropsia reveló asfixia mecánica y lesiones internas.

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