Fiscal de Puebla Confirma Causa de la Muerte de Karla Valeria y Revela Detalles

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla diera a conocer la detención de Yeudiel 'N' por la muerte de su esposa Karla Valeria, Idamis Pastor Betancourt confirmó que se trató de un feminicidio y reveló el resultado de la necropsia de ley.

Este martes 18 de agosto, a través de una rueda de prensa, la Fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt dio a conocer que las causas de la muerte de la joven fue por asfixia mecánica, no obstante, aunque al momento del hallazgo parecía ser que la mujer había atentado contra su vida, esta versión se descartó derivado al resultado de las investigaciones.

Los agentes de investigación realizaron un reconstrucción de los hechos en el domicilio de la víctima ubicado en el Infonavit San Aparicio en Puebla, en donde se ejecutó una orden de cateo autorizada por un Juez de Control.

Además, se realizaron pruebas forenses y se obtuvieron fotografías durante la necropsia de ley en donde se mostraban diversas lesiones internas en la víctima, así como la mecánica de las mismas.

De acuerdo a la Fiscal, Idamis Pastor, aunque el presunto responsable intentó aparentar una escena en donde presuntamente Karla Valeria había atentado contra su vida, derivado a estos actos de investigación se pudo determinar que si bien la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento, esto se derivo de una agresión externa por el imputado.

La por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres ejecutó la detención de Yeudiel 'N' este 17 de agosto de 2026. A pesar de que el esposo de Karla Valeria aseguraba ser inocente en redes sociales, las autoridades determinaron que es el principal sospechoso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fue Detenido Yeudiel 'N' por el Feminicidio de Karla Valeria en Puebla

De acuerdo con las investigaciones obtenidas, la pareja habría sostenido una discusión previo al fallecimiento de la joven, la cual fue escuchada por vecinos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que Yeudiel 'N' habría presuntamente agredió físicamente a Karla Valeria y le provocó lesiones externas e internas.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica, mientras que su hijo de cuatro años de edad continúa resguardado por el DIF de Puebla.

Con información de N+

MCS