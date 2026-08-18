Asesinan a Balazos a un Hombre en su Auto en Estacionamiento de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos luego de abordar su vehículo, en un terreno utilizado como estacionamiento en la colonia Norfluor, en Ciudad Juárez.

El hecho ocurrió a un costado de una empresa de recolección de basura, sobre la carretera Panamericana, en el cruce con la calle Tehuacán.

De acuerdo con el reporte recibido a través del número de emergencias 911, una mujer que salía de trabajar observó cuando el hombre fue atacado y escuchó al menos tres detonaciones de arma de fuego.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar y localizaron al hombre a bordo de un vehículo de color negro. Al revisar la unidad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la víctima y establecer si era trabajador de alguna de las tres empresas ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el ataque.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio. El área fue asegurada por las autoridades mientras se realizaron las primeras diligencias relacionadas con el ataque armado.