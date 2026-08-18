Homicidios

Asesinan a Balazos a un Hombre en su Auto en Estacionamiento de Ciudad Juárez

El hombre fue atacado cuando abordó su vehículo en un estacionamiento cercano a la carretera Panamericana; no hay personas detenidas.

Investigan si la víctima era trabajador de la zonaInvestigan si la víctima era trabajador de la zona. Foto: N+

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Hombre asesinado a balazos en su auto en la colonia Norfluor, Ciudad Juárez. Testigos escucharon tres disparos. Las investigaciones continúan.

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