Madre de Yamileth Denuncia Presunta Falta de Personal Médico en Clínica de San Pedro, Coahuila
La mujer denunció que presuntamente solo había una enfermera cuando la joven comenzó a presentar dificultades.
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Una joven identificada como Yamileth, de 19 años, perdió la vida luego de dar a luz en una clínica privada ubicada en el municipio de San Pedro, el pasado 12 de agosto.
Su madre, la señora María Díaz, relató que el trabajo de parto se adelantó dos semanas y que, luego de practicarle una cesárea, la joven comenzó a presentar complicaciones de salud que posteriormente le provocaron la muerte. De acuerdo con su testimonio, en ese momento no había personal médico para atenderla.
Cabe señalar que, pese a tratarse de una clínica privada, en el lugar presuntamente solamente se encontraba una enfermera, quien auxilió a Yamileth cuando comenzó a presentar dificultad para respirar y posteriormente perdió la vida.
Por su parte, la Fiscalía General de Coahuila (FGEC) informó a los medios de comunicación, mediante una tarjeta informativa, que la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue una tromboembolia cardiopulmonar de origen no traumático. Sin embargo, de acuerdo con María Díaz, las autoridades no le han notificado dicho dictamen.
Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar la causa de la tromboembolia mediante los estudios patológicos y el análisis correspondiente del historial clínico. Asimismo, la madre de Yamileth solicitó apoyo de asesoría legal para el procedimiento que este hecho implica.