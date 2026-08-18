Seguridad

Madre de Yamileth Denuncia Presunta Falta de Personal Médico en Clínica de San Pedro, Coahuila

La mujer denunció que presuntamente solo había una enfermera cuando la joven comenzó a presentar dificultades.

Madre de Yamileth Denuncia Presunta Falta de Personal Médico en Clínica de San Pedro, CoahuilaLa madre denunció la presunta falta de personal médico de la clínica privada. Foto: N+

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