Una joven identificada como Yamileth, de 19 años, perdió la vida luego de dar a luz en una clínica privada ubicada en el municipio de San Pedro, el pasado 12 de agosto.

Su madre, la señora María Díaz, relató que el trabajo de parto se adelantó dos semanas y que, luego de practicarle una cesárea, la joven comenzó a presentar complicaciones de salud que posteriormente le provocaron la muerte. De acuerdo con su testimonio, en ese momento no había personal médico para atenderla.