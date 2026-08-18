Detienen a Conductor de Revolvedora que Provocó Caída de Espectacular en Interlomas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) puso a disposición de la autoridad judicial a Carlos "N", conductor de una revolvedora de cemento cuyo impacto contra la estructura de un anuncio publicitario provocó que este cayera sobre una camioneta en Interlomas, Huixquilucan, causando la muerte de una mujer de 53 años.

De acuerdo con la Fiscalía, el pasado 14 de agosto la víctima viajaba al interior de una camioneta que circulaba a la altura del Centro Comercial Paseo Interlomas, en el municipio de Huixquilucan. En ese punto, el vehículo fue golpeado por el espectacular, después de que este fuera impactado por una revolvedora de cemento conducida por el hoy detenido.

El detenido fue identificado como Carlos "N", quien conducía la revolvedora de cemento involucrada en el incidente. Fue detenido por elementos de la policía municipal derivado de estos hechos de tránsito.

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La mujer de 53 años que viajaba en la camioneta perdió la vida como consecuencia del golpe de la estructura publicitaria sobre el vehículo.

Carlos "N" fue ingresado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla por los delitos de homicidio por culpa y daño en los bienes, por los que podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión.

Elementos de la FGJEM ingresaron a Carlos "N" al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde permanecerá mientras continúa el proceso legal en su contra.

AMP