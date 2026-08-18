Programas sociales

Beca Transporte Universitario: Quiénes Reciben Tarjeta del 17 a 21 de Agosto 2026

Para recibir el próximo depósito de la Beca de Transporte para Universitarios SECTEI 2026, es indispensable que los beneficiarios acudan por su método de pago en el día establecido

Beca de Transporte para Universitarios 2026.Continúa la entrega de Tarjetas de la Beca de Transporte para Universitarios en 2026, conoce quiénes reciben su método de pago del 17 al 21 de agosto 2026: Foto: Cuartoscuro.

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