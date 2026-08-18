Beca Transporte Universitario: Quiénes Reciben Tarjeta del 17 a 21 de Agosto 2026

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de Ciudad de México continúa con la entrega de Tarjetas de la Beca de Transporte para Universitarios en agosto de 2026. Y en N+ te damos a conocer quiénes recibirán su método de pago del lunes 17 al viernes 21 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, la SECTEI detalló que esta semana atenderá a beneficiarios del segundo listado que no recogieron la Beca a Universitarios y Universitarias para Transporte y Más 2026.

Luego de que la semana del 10 al 14 de agosto de 2026 se realizó otro periodo de entrega de Tarjetas de la Beca de Transporte SECTEI.

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La cita es en Barranca del Muerto 24, en la colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

El calendario de entrega depende de la alcaldía de residencia del beneficiario, por lo que las fechas quedan de la siguiente manera:

Lunes 17 de agosto 2026 - Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Coyoacán.

Martes 18 de agosto 2026 - Iztapalapa.

Miércoles 19 de agosto 2026 - Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Jueves 20 de agosto 2026 - Benito Juárez, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Viernes 21 de agosto 2026 - Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ojo con el horario porque la SECTEI indicó que en caso de que a partir de las 15:00 horas se presente una alta afluencia de estudiantes, se entregarán 100 fichas que se atenderán a partir de esa hora y hasta las 17:00 horas.

Si estás entre los beneficiarios del segundo listado de la Beca de Transporte para Universitarios 2026, debes presentar los siguientes requisitos en original y copia: INE o Pasaporte Vigente.

Debido a que algunas universidades ya están comenzando el ciclo escolar 2026-2027, en una nota previa te adelantamos cuándo cae el próximo depósito de la Beca de Transporte para Universitarios en 2026.

Recuerda que recibirás 1,500 pesos en la tarjeta cada dos meses -a excepción de Julio y Agosto por vacaciones de verano-, toda vez que este apoyo del Gobierno de Ciudad de México es bimestral.

La SECTEI detalló que la permanencia de los beneficiarios en este apoyo bienestar continuará mientras sigan cumpliendo con los requisitos de acceso, y estén inscritas a la licenciatura en alguna de las instituciones de educación superior de Ciudad de México o algún plantel de una universidad nacional ubicada en el Valle de México.

En caso de dudas sobre la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026, se podrá solicitar información, al correo electrónico: beca.transporte@sectei.cdmx.gob.mx

SARR