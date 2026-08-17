Programas sociales

¿Quiénes Reciben Hoy la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Requisitos

El Fibien continúa con la entrega de Tarjetas del apoyo de 1,180 pesos. Te confirmamos a quiénes les corresponde este lunes y qué deben llevar

Mujer recibe apoyo Uniformes y Útiles Escolares Secundaria 2026Continúa la entrega de Tarjetas del apoyo de Uniformes y Útiles Escolares para Secundaria en CDMX. Foto: Facebook Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX.

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