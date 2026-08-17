¿Quiénes Reciben Hoy la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares 2026? Requisitos

El Fideicomiso Bienestar Educativo del Gobierno de Ciudad de México (Fibien) confirmó qué alumnos reciben hoy 17 de agosto 2026 la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, y en N+ te decimos dónde la entregan y qué hay que llevar.

La entrega de tarjetas tiene lugar en las canchas del antiguo Lago de la Utopía Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco. Ahí reciben el método de pago papás o tutores que realizaron su registro en tiempo y forma.

Este lunes corresponde a los estudiantes de escuelas públicas de Ciudad de México (CDMX) que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria para este ciclo escolar 2026-2027.

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Si recibiste la carta invitación en la que se confirmó que hoy 17 de agosto de 2026 debías acudir por la Tarjeta del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares. Hay una serie de requisitos que debes presentar.

Ojo, porque los documentos a mostrar son de la madre, padre o tutor:

Identificación oficial vigente (original y copia).

Carta Invitación o comprobante de registro (descargable desde Llave CDMX Expediente).

De no contar con la carta invitación o el comprobante de registro, es indispensable que presentes:

Copia de la identificación oficial vigente con fotografía.

CURP del Beneficiario (a).

En caso de que no puedas asistir por la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, alguien más la puede recoger en tu representación siempre que muestre los siguientes documentos al personal del Fibien:

Carta poder firmada por el tutor del alumno beneficiario, en el que se autorice la entrega de la tarjeta.

Copia de la identificación oficial vigente

Si tienes hijos inscritos al apoyo de "Mi Beca para Empezar" de CDMX, en una nota previa ya te dimos a conocer qué monto reciben y la lista de comercios donde puedes adquirir los materiales escolares en 2026.

Toma en cuenta que este apoyo es a nivel local, La Beca Rita Cetina primaria que entregó 2,500 pesos en agosto 2026 es un programa del Gobierno de México a nivel federal.

SARR