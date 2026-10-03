Programas sociales

Obtén Empleo de $9500 con Credencial INAPAM en 2026: Requisitos y Pasos Para Solicitarlo

Además de los beneficios a los que ya tienes acceso con la tarjeta del instituto, como son los precios especiales en establecimientos, también puedes unirte a Vinculación Productiva

Beneficiario de INAPAMINAPAM no solo ofrece los beneficios de la credencial, sino que el registro en los módulos abre más posibilidades. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México

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