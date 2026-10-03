Obtén Empleo de $9500 con Credencial INAPAM en 2026: Requisitos y Pasos Para Solicitarlo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene buenas noticias para las y los ciudadanos que cuenten con su credencial este 2026, pues además de los beneficios tradicionales, como son precios especiales y exención de pago en transporte público, también cuenta con un programa de Vinculación Productiva. Con este pueden solicitar empleos de 9,500 pesos o más. ¿Cómo registrarte? ¿Cuáles son los requisitos? Aquí te explicamos el paso a paso.

En México hay 17 millones 121 mil 580 personas adultas mayores, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población. De este grupo de la población, un gran porcentaje accede a los programas sociales, como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años); sin embargo, esta opción no posibilita la interacción y la activación diaria.

Por ello, el programa de vinculación del INAPAM representa una gran opción que no solo posibilita a los adultos mayores tener una actividad diaria y continua —como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, sino que además les permite acceder a nuevos ingresos, como son el salario fijo, el aguinaldo o las utilidades.

¿Cuáles son los requisitos para el empleo con la credencial INAPAM en 2026?

El instituto explica que, a través del Servicio de Vinculación Productiva, contribuye al ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, que buscan integrarse o continuar realizando actividades productivas, favoreciendo su inclusión social y económica.

"El INAPAM reconoce la experiencia y capacidades que tienen las personas adultas mayores y así contribuye a evitar la discriminación por edad y a mejorar su calidad de vida, al promover el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, y un empleo formal para que mantengan una vida activa, independiente y con ingresos propios", señala.

Para poder solicitar empleo y obtener un salario fijo mensual de $9,500 pesos (mínimo) o más, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar credencial INAPAM.

Presentar CURP.

Tener 60 años o más.

¿Cómo solicitar este beneficio con credencial INAPAM?

Si cumples con los requisitos y deseas unirte al Servicio de Vinculación Productiva, lo primero que debes tomar en cuenta es que se trata de un proceso sin costo y presencial. Por ese motivo, tienes que acudir a algunos de los Módulos de Vinculación Productiva.

La ubicación de los centros de atención es de una o dos oficinas por estado. La lista completa oficial puedes encontrarla en este enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/vinculacion-productiva-para-personas-adultas-mayores

A continuación te compartimos las ubicaciones de algunos módulos, de acuerdo con la lista publicada por el INAPAM:

Ciudad de México: Avenida Universidad 150, colonia Narvarte, C.P. 03020, alcaldía Benito Juárez.

Ciudad de México 2: Calle Norte 172, colonia Pensador Mexicano, C.P. 15510, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Estado de México, Toluca: Francisco del Paso Castañeda núm. 107, colonia Universidad, Toluca, Estado de México, C. P. 50130.

Estado de México, Amecameca: Parque Nacional s/n, colonia Centro Amecameca, Estado de México, C.P. 56900.

Asociación Civil

Estado de México, Chalco: Playa Azul 41, colonia La Bomba, Chalco de Díaz de Covarrubias, Estado de México, C.P. 56600.

En caso de que no cuentes todavía con tu tarjeta INAPAM, pero ya tengas 60 años o más, puedes solicitarla y, posteriormente, vincularte a una opción laboral.