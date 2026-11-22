Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este domingo en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, seis concentraciones, 14 rodadas ciclistas, dos rodadas motociclistas y 21 eventos de esparcimiento durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Mercy for Animals Latinoamérica realizará una actividad de la campaña “Mala Leche” frente a Starbucks Torre Caballito, para exigir que la cadena elimine el cargo extra por bebidas preparadas con leches vegetales en México, como ya ocurre en otros países. La movilización contará con el apoyo de Liberación Animal MX.

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11:00 horas. Colectiva Hilos realizará el evento político-cultural “Sangre de mi sangre” en la Glorieta del Ahuehuete, para visibilizar y denunciar la violencia de género a través del tejido, así como promover una red de apoyo para víctimas de trata de personas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

13:00 horas. El colectivo “Migala” realizará la “Movilización Nacional Contra la Violencia”, con actividades culturales que partirán de la Glorieta del Ahuehuete hacia el Hemiciclo a Juárez, para promover el rechazo a todo tipo de violencia y a las guerras. La actividad contará con el apoyo del Centro de Estudios Antianticomunistas y Marxismo Ilustrado.

16:00 horas. Mazatecas por la Libertad se manifestará frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la cancelación de las órdenes de aprehensión que mantienen en el exilio a integrantes de la comunidad indígena mazateca, así como el fin de la persecución en su contra.

Coyoacán

11:00 horas. Colectiva Hilos realizará el evento político-cultural “Sangre de mi sangre” en el Jardín Hidalgo, para visibilizar y denunciar la violencia de género a través del tejido, así como promover una red de apoyo para víctimas de trata de personas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

Benito Juárez

16:00 horas. Clan Mariposas Negras se manifestará en la Cineteca Nacional para exigir el reconocimiento y respeto de las comunidades trans, así como acceso a espacios culturales y recreativos seguros y libres de discriminación. La actividad contará con el apoyo de colectivos y organizaciones sociales.

Miguel Hidalgo

11:00 horas. Integrantes de Mamá, Hija e Hijo en Libertad realizarán actividades en la Fuente de la Templanza para preparar la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Tlalpan

08:30 horas. Familiares y amigos de un estudiante de Ingeniería de la UNAM realizarán un memorial y una jornada de difusión en la Universidad Pedagógica Nacional, a dos años de su secuestro y desaparición, ocurridos el 26 de noviembre de 2024 en el paraje Valle del Tezontle. Posteriormente, se trasladarán a ese sitio para colocar fichas de búsqueda y dar visibilidad al caso.

Rodadas ciclistas y motociclistas

06:15 horas. La Red de Colectivas y Grupos de Mujeres Ciclistas se reunirá en avenida Canal Nacional y Nimes, en Coyoacán, para participar en la “6ª Rodada Nacional de Morras para Morras CDMX”.

07:00 horas. La Red de Colectivas y Grupos de Mujeres Ciclistas se reunirá en avenida Ferrocarriles Nacionales de México y avenida de las Culturas, colonia Manuel Rivera Anaya Croc I, así como en la estación Aquiles Serdán del Metro, para participar en la “6ª Rodada Nacional de Morras para Morras CDMX”, con destino al Parque Hundido Luis G. Urbina.

07:00 horas. Se incorporarán participantes en avenida Ferrocarriles Nacionales de México y avenida de las Culturas, en Azcapotzalco; Universidad Nacional y Plaza del Poder Ejecutivo, en Venustiano Carranza; avenida Ingeniero Eduardo Molina y calzada San Juan de Aragón, así como calzada de los Misterios y avenida Euzkaro, en Gustavo A. Madero; y la estación Aquiles Serdán del Metro, en Azcapotzalco.

07:30 horas. Se sumarán ciclistas en el Ángel de la Independencia y el Monumento a Lázaro Cárdenas, en Cuauhtémoc.

08:00 horas. El último punto de reunión será el Kiosco de la Alameda Central, desde donde partirán hacia el Parque Hundido Luis G. Urbina, en Benito Juárez. La rodada busca impulsar el uso de la bicicleta, crear redes entre mujeres ciclistas y exigir calles seguras, libres de violencia vial y acoso.

08:30 horas. Las Parias Argüenderas se reunirán en la estación Nopalera del Metro para realizar la “Rodada AntiNacional”, con destino a avenida Tezozomoc y avenida del Mazo, en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. La movilización busca visibilizar la existencia y resistencia de las mujeres en las periferias, en el marco de las actividades rumbo al 25N. Contarán con el apoyo de Xico Pedalea y ENPOLI.

08:00 horas. Malcriados Mexa Life a lo Rexx realizará la rodada “Temoayazo”, que partirá del Deportivo General Plutarco Elías Calles, colonia Popular Rastro, con destino a Temoaya, Estado de México. La actividad contará con el apoyo de Arts Biker.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 22 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ