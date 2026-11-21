Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 21 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 concentraciones, una rodada motociclista, 7 rodadas ciclistas y 24 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se concentrarán a las 16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en avenida José María Pino Suárez 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Motociclistas rodarán a las 17:30 horas del Monumento a la Revolución con destino a Romero 149, colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

Ciclistas rodarán a las 07:00 horas del Barco Utopía Parque Lineal en Periférico Oriente y Eje 6 Sur avenida Luis Méndez, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa con destino a Composteros Tlatelolco en Eje de Guerrero y Manuel González, colonia Tlatelolco Segunda Sección, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 14:30 horas de avenida Canal de Tezontle 1520, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado con destino a Campamento y Deportivo Volcán Xico en Rosario 153, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ