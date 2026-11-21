En un operativo en el que participaron militares de élite del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, fue detenido este viernes en Guasave, Sinaloa, Fausto Isidro 'N', El Chapo Isidro, a quien señaló de dirigir a la organización delictiva Beltrán Leyva.

Junto con él fueron asegurados Germán 'N', Serafín, segundo al mando de este cártel, y a José 'N', operador financiero de este mismo grupo delictivo.

Se trata de un golpe del gobierno mexicano contra quien consideraban un objetivo prioritario; mientras que en Estados Unidos era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Su relevancia era importante para el gobierno estadounidense a tal grado que ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Según la ficha de El Chapo Isidro, hecha por el Departamento de Estado, lideraba un grupo fuertemente armado y violento que ha participado en enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas y extorsiones para mantener el control de su territorio.

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El cártel que dirigía, y referido por Estados Unidos como la organización criminal transnacional Meza-Flores, controla "importantes rutas de narcotráfico, así como laboratorios y centros de producción de drogas".

A decir del gobierno de la Unión Americana, "su red de transporte de drogas incluye aviones, embarcaciones y camiones con remolque para importar narcóticos ilegales a México y transportarlos a Estados Unidos para su distribución".

Respecto a sus datos personales, se sabe que nació el 19 de junio de 1982, por lo que tiene 44 años. Nació en Sinaloa, aunque no se tiene certeza en qué municipio.

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el detenido mide aproximadamente 1.75 metros de estatura, es de complexión media y tez moreno claro.

Su cabello es negro, está corto y ligeramente ondulado, con entradas frontales marcadas. Su cejas son pobladas, oscuras y semiarqueadas.

En cuanto a sus ojos, los tiene oscuros y son medianos; la nariz es recta y tiene la barba cerrada y el bigote recortado color negro. Su cara es ovalada.

En el momento de su arresto, vestía una playera negra de manga corta y cuello redondo; un pantalón también negro y calzado del mismo color.

Según esta misma ficha, fue detenido alrededor de las 19:50 horas de este viernes en Guasave, y sobre él pesan una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

Además de una orden de extradición a los Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

Con información de N+

ICM