Corría la parte alta de la tercera entrada entre Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, en el estadio Kuroda Park. La pizarra estaba en ceros cuando se escucharon las ráfagas de arma de fuego.

De inmediato, el diamante se vació y los jugadores corrieron a los dugout para protegerse de los disparos. En las gradas, los aficionados se agacharon y comenzaron a buscar la salida hacia los pasillos o tirarse al suelo.

Videos publicados en redes sociales mostraban la confusión de las personas y algunas indicaciones en medio de gritos. Las detonaciones sonaban fuerte dentro del inmueble beisbolero.

En un comunicado posterior, la Liga Mexicana del Pacífico informó que, por obvias razones, se suspendió el duelo y que los hechos registrados -balacera- no ocurrieron en las inmediaciones del estadio.

Horas más tarde, el gobierno mexicano confirmó que se trató de un operativo para detener al jefe de la organización delictiva 'Beltrán Leyva', Fausto Isidro 'N', El Chapo Isidro, a Germán 'N', Serafín, segundo al mando de esa organización, y a José 'N', operador financiero de este mismo grupo delictivo.

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Este evento hizo recordar al que sucedió el 20 de agosto de 2011 en Torreón, Coahuila, en ese momento un estado sumido en la violencia generada por los cárteles del narcotráfico.

Aquel día, un sábado, los laguneros recibían a Monarcas Morelia en el TSM. Corría casi el minuto 40 del primer tiempo, un cero a cero en La Comarca, cuando se escucharon detonaciones.

De inmediato, los 22 jugadores y el árbitro corrieron hacia los túneles, mientras la afición intentaba guarecerse por cualquier disparo que llegara hasta el interior del estadio.

Todo fue transmitido en televisión abierta. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En medio de las butacas verdes, cientos de personas se hicieron bolita, mientras retumbaban los claquetazos de las armas.

La afición saltó al campo para protegerse y el terreno de juego se llenó de personas de todas las edades. El partido se suspendió y fue hasta el 1 de noviembre de ese año que se reanudó con victoria michoacana.

Más tarde se sabría que integrantes del crimen organizado habían disparado contra uniformados municipales.

Un tercer evento ocurrió el 15 de agosto de 2025, a las afueras del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, previo al partido entre La Franja y el Atlético San Luis.

Dos grupos de comerciantes intercambiaron disparos durante una disputa por el control de lugares de estacionamiento y venta en los alrededores del estadio.

En el lugar, una mujer murió y un joven resultó herido por arma de fuego. A diferencia de los dos casos anteriores, en ese momento todavía no iniciaba el duelo de la Liga MX.

Tras un operativo reforzado, se decidió que el encuentro se disputara. Los agresores, como en los hechos antes mencionados, no fueron detenidos.

Si bien este caso no fue desatado por el crimen organizado, sí se trató de agrupaciones bien organizadas y que muchas veces usan la violencia como método de acción.

"Pedimos a Dios que todo esté bien", dijeron los cronistas del partido de los Algodoneros, una paz que anhelan en Sinaloa, a más de dos años de que iniciara una guerra entre criminales.

Con información de N+

ICM