En el mundo del narcotráfico, es común que algunos apodos se repitan, sin embargo, el de Chapo lo llevan dos de los líderes más buscados por México y Estados Unidos.

Uno de ellos, Joaquín Guzmán Loera, otro dirigente del Cártel de Sinaloa, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en la cárcel de máxima seguridad en Colorado, luego de ser declarado culpable en 2019.

El otro es Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave, como se conoce en México a su grupo criminal, y de Meza-Flores, según los registros del gobierno de Estados Unidos, mismo que le puso un precio de 5 mdd.

Por su parte, el gobierno federal lo reconoce como el jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva, pues al final quedó como la facción más importante tras la muerte y captura de quienes dirigían este poderoso cártel.

Si bien el alcance del cártel de Guzmán Loera era mundial, el de Meza Flores tuvo el mérito de poder abrir una guerra frontal contra el de Sinaloa, tener poder de fuego y capacidad para traficar droga.

Según Estados Unidos, El Chapo Isidro, detenido este viernes por fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, fue capaz de introducir a ese país grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana.

Además, logró la distribución de drogas en partes de Sinaloa, el sur de Sonora y Nayarit.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, su red para traficar incluye aviones, embarcaciones y camiones con remolque.

Ahora bien, ¿cuál es la relación entre ambos criminales? Comúnmente, se les vincula por el apodo, pero no hay ningún otro entre estos dos capos, más allá de que nacieron en Sinaloa.

Podríamos decir que la estatura los 'une', ya que ambos, son considerados más bajos que el promedio en nuestro país.

Aunque los registros difieren: mientras que en algunos documentos en Estados Unidos los sitúan alrededor del metro 68 centímetros, en otros los ponen por encima del 1.70 metros.

Incluso, en la hoja de detención de Fausto Isidro, según el gobierno federal mide 1.75 metros. Aunque deja claro que es "aproximada".

Lo que sabemos es que al menos quienes les pusieron el sobrenombre a ambos los veían chapos, es decir, chaparros o de baja estatura.

Respecto a sus vínculos, estos fueron a nivel criminal, ya que Joaquín Guzmán Loera tenía una alianza con los Beltrán Leyva, facción a la cual pertenecía Fausto Isidro.

En 2008, este nexo se rompió tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Arturo Beltrán, El Barbas, acusó al Chapo Guzmán de haberlos traicionado y comenzó la guerra entre ellos.

Y aquí es donde entra el otro Chapo, Isidro, quien según Estados Unidos antes de formar su propio cártel, fue un líder de alto rango de los Beltrán Leyva y sobre todo mano derecha del Mochomo.

Ante la caída de Alfredo y el señalamiento contra Guzmán Loera, inició la animadversión de ambos personajes.

Una vez que los Beltrán Leyva comenzaron a decaer, tras el abatimiento del Barbas en 2009 y el arresto de Héctor, El H, en 2014, el cártel se fraccionó, siendo el grupo más fuerte el de Meza Flores, el cual fue bautizado como el Cártel de Guasave.

De acuerdo con la Defensa Nacional, la agrupación de Fausto Isidro se unió a la Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa, para luchar junto contra Los Chapitos.

Hoy, en medio de esa guerra en Sinaloa, cayó El Chapo Isidro, que lo único que compartió con Guzmán Loera fue el estado donde nacieron y el apodo... y bueno, que hoy ambos están tras las rejas.

Con información de N+