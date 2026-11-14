Tadej Pogacar Dice Que Victoria de Isaac del Toro en Tour de Francia lo Emocionó

Hacerse de un lugar en el ciclismo mundial no es fácil y mucho menos ser reconocido por el pedalista más importante de la disciplina. Eso ha conseguido Isaac del Toro en apenas dos años en el equipo UAE Team Emirates.

Además de estar haciendo lo que le corresponde para ser reconocido y sumar 33 victorias como profesional, se ha convertido en un gregario de alta calidad para Tadej Pogacar, líder de la escuadra emiratí.

La relación profesional y personal se ha fortalecido. El europeo se ha vuelto un consejero de Del Toro, a quien el mundo del ciclismo está considerando su heredero.

Es común verlos trabajar y divertirse juntos. Los triunfos de uno, son la alegría del otro. Y así se les ha visto en distintas carreras, pero fue más claro en el pasado Tour de Francia.

Durante la etapa 2, con salida en Tarragona y llegada en Barcelona, se vio la camaradería entre el mexicano y el esloveno, entre el líder del UAE y su gregario.

Ese día, Pogi trabajó para que el Torito disfrutara de una victoria en la prueba más importante del ciclismo mundial. El cierre fue entre risas y la sorpresa del nacido en Ensenada al cruzar la meta en primer lugar.

Algo parecido ocurrió en la etapa 15, donde el esloveno volvió a ayudar a Isaac para que quedara en el podio de la Grande Boucle, lo que al final logró el mexicano. "Es increíble que alguien como Tadej quiera ayudarme", dijo.

Este viernes 13 de noviembre, se estrenó el documental de Tadej Pogacar en YouTube, The Making of a Legend, producido por Colnago, la empresa de bicicletas que provee equipos al UAE Team Emirates.

En este especial de poco más de una hora y veinte minutos, hay una parte en la que el ciclista europeo recuerda la victoria de Isaac del Toro en la segunda etapa de la vuelta gala.

"Las primeras etapas fueron muy lindas. Mucho calor y tres victorias conseguidas" para el UAE Team Emirates, con dos conseguidas por él y una de Isaac.

En especial, recordó el triunfo del bajacaliforniano aquel domingo 5 de julio, histórico para el ciclismo mexicano.

"Cuando ganó Isaac en Barcelona, también me emocioné mucho, y no suelo emocionarme fácilmente. Sin duda, uno de los mejores días de mi carrera", expresó Pogacar en el documental.

Por el momento, la competencia para ambos ha terminado este calendario. En este mes de noviembre, Isaac del Toro recibirá el Premio Nacional del Deporte por segunda vez consecutiva.

Mientras que Tadej sigue poniéndose a punto, luego de su caída en la Vuelta a España, para regresar por sus fueros y volver a conquistar al mundo montado en su bicicleta.

Con información de N+

ICM