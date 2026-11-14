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Tadej Pogacar Dice Que Victoria de Isaac del Toro en Tour de Francia lo Emocionó

El triunfo del mexicano en la segunda etapa de la Grande Boucle fue recordada por el esloveno en un documental

Tadej Pogacar e Isaac del Toro realizan el festejo del 'Torito' durante el Tour de Francia 2026Tadej Pogacar e Isaac del Toro realizan el festejo del 'Torito' durante el Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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