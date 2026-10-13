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Isaac del Toro Anuncia el Final de su Temporada: ¿Cómo le Fue al Mexicano en 2026?

El ciclista mexicano dio por terminada la temporada 2026 en la que corrió por primera vez en el Tour de Francia y se consolidó como estrella mundial

Isaac del Toro durante el Giro di Lombardia 2026Isaac del Toro durante el Giro di Lombardia 2026 | Foto: AFP

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