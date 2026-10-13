Isaac del Toro Anuncia el Final de su Temporada: ¿Cómo le Fue al Mexicano en 2026?

Isaac del Toro continúa su camino hacia la consolidación como uno de los mejores ciclistas del mundo y uno de los atletas mexicanos más destacados de la actualidad. El oriundo de Ensenada, Baja California, tuvo mucha actividad este 2026, pero a través de un comunicado en sus redes sociales confirmó que su participación en la presente temporada ha llegado a su fin.

"Es mi último día del año; gracias a todos por acompañarme siempre, tanto en los buenos momentos como en los mejores. La última clásica no salió como queríamos, pero así es el juego de la vida; estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz de estar aquí. Gracias a todos, fue un día de carreras fantástico", escribió el mexicano en sus redes sociales.

Con el anuncio de Isaac del Toro en el que puso fin a su temporada 2026, en N+ repasamos cómo le fue al mexicano esta campaña y te dejamos sus resultados obtenidos a lo largo del año.

Resultados de Isaac del Toro en 2026

Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, tuvo una temporada 2026 bastante destacada. El mexicano ganó carreras como el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvergne-Rhone-Alpes y el Lidl Deutschland Tour, así como el Gran Premio de Montreal.

Aquí te dejamos los resultados completos del Torito a lo largo del año:

UAE Tour (carrera por etapas)

Etapa 1 - 1°

Etapa 2 - 25°

Etapa 3 - 2°

Etapa 4 - 23°

Etapa 5 - 36°

Etapa 6 - 1°

Etapa 7 - 34°

Clasificación general: 1° (campeón)

Strade Brianche

Terminó en 3° lugar

Tirreno-Adriático (carrera por etapas)

Etapa 1 - 10°

Etapa 2 - 2°

Etapa 3 - 41°

Etapa 4 - 10°

Etapa 5 - 2°

Etapa 6 - 1°

Etapa 7 - 123°

Clasificación general: 1° (campeón)

Milano San Remo

Terminó en el lugar 110°

Itzulia Basque Country (carrera por etapas)

Etapa 1 - 13°

Etapa 2 - 11°

Etapa 3 - Abandonó la carrera

Tour Auvergne - Rhone-Alpes (carrera por etapas)

Etapa 1 - 12°

Etapa 2 - 13°

Etapa 3 - 16°

Etapa 4 - 14°

Etapa 5 - 14°

Etapa 6 - 10°

Etapa 7 - 3°

Etapa 8 - 1°

Clasificación general: 1° (campeón)

Tour de Francia (carrera por etapas)

Etapa 1 - 3°

Etapa 2 - 1°

Etapa 3 - 9°

Etapa 4 - 34°

Etapa 5 - 32°

Etapa 6 - 3°

Etapa 7 - 57°

Etapa 8 - 46°

Etapa 9 - 13°

Etapa 10 - 8°

Etapa 11 - 49°

Etapa 12 - 58°

Etapa 13 - 39°

Etapa 14 - 2°

Etapa 15 - 3°

Etapa 16 - 5°

Etapa 17 - 52°

Etapa 18 - 17°



ADAC Cyclassics Hamburgo

Terminó en la posición 43°

Lidl Deutschland Tour (carrera por etapas)

Prólogo - 1°

Etapa 1 - 2°

Etapa 2 - 61°

Etapa 3 - 2°

Etapa 4 - 17°

Clasificación general: 1° (salió campeón)

Gran Premio de Québec

Terminó en el lugar 55°

Gran Premio de Montreal

Salió campeón al finalizar 1°

Mundial Contrarreloj

Terminó en el 6° lugar

Mundial de Ruta

Terminó en el lugar 5°

Gran Piemonte

Acabó en la posición 82°

Il Lombardia