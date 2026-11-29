Partidazo el que se vivió en el Estadio Jalisco para definir al primer semifinalista del Torneo Apertura 2026. El juego de vuelta entre Atlas y Toluca llegaba con ventaja para los Diablos, quienes ganaron la ida por marcador de 2-o.

Sin embargo, Atlas tenía la ventaja de haber terminado la fase regular en mejor posición, por lo que el empate global le bastaba para avanzar y, sabiendo esto, los pupilos de Hernán Crespo salieron a buscar el gol y lo consiguieron muy temprano.

Al minuto 17, Aldo Rocha cobró un penal de manera perfecta para poner el 1-0 que acercaba a los Rojinegros a un solo gol del pase a semifinales. Atlas siguió atacando y justo antes de que terminara el primer tiempo, apareció Kevin Zenón para convertir el segundo tanto de la noche.

Con ese marcador parcial de 2-0, que ponía el global empatado 2-2, Atlas estaba clasificando a los mejores cuatro de la Liga MX. Sin embargo, el equipo del 'Turco' Mohamed no bajó los brazos y al minuto 77 recuperó la ventaja en el global con el gol que Alexis Vega convirtió desde los once pasos.

Ya sobre el final, con Atlas volcado al frente, los Diablos sentenciaron la eliminatoria con un gol de Helinho que puso el 2-2 (4-4 en el global).

Toluca es el primer semifinalista de la Liga MX

A pesar de haber empatado 2-2 en el partido de vuelta frente a Atlas, Toluca ganó el marcador global 4-2 y, con ello, se convierte en el primer semifinalista del Torneo Apertura 2026.

El equipo del 'Turco' Mohamed se mete entre los mejores cuatro de la Liga MX, por lo que el legendario estratega sigue con la esperanza de abandonar la institución escarlata como tres veces campeón.

Toluca, que finalizó el certamen en el quinto lugar, tendrá que esperar a que se jueguen los otros tres partidos de los cuartos de final para conocer a su próximo rival.