Una semana después de que se diera a conocer el calendario de la Vuelta a México 2027 (Mex Tour), la cual se celebraría en la segunda quincena de enero, la Unión Ciclista de México (UCMEX) metió reversa al evento.

El organismo rector de este deporte en nuestro país informó que se reagendaba la prueba de una semana, así como la Clásica de la República (carrera de un solo día).

"Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027", señaló la UCMEX.

Se argumentó que la decisión se dio a petición de los patrocinadores y los gobiernos anfitriones "para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares".

La UCMEX recordó que desde el primer día del proyecto, la Unión Ciclista Internacional (UCI) fue informada de todos los detalles y, ahora, del cambio en el calendario.

La Vuelta a México se celebró por primera vez en el año de 1948 y la última edición fue en el 2015, por lo que el anuncio de su regreso causó algarabía entre los seguidores al ciclismo.

Sobre todo porque se esperaba que Isaac del Toro, el referente actual de la disciplina para nuestro país, asistiera. Sin embargo, en el segundo semestre del año estarán en disputa tanto el Tour de Francia como la Vuelta a España; así como varias clásicas del ciclismo.

La presencia del Torito de Ensenada podría darse si disputa el Giro de Italia, a celebrarse entre el 8 y el 30 de mayo de 2027, ya que no estaría en las otras dos grandes vueltas, tomando en cuenta que en el pasado solo ha estado en una de las tres.

Con información de N+

ICM