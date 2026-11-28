El dólar estadounidense cotiza este sábado en 19.65 pesos mexicanos en promedio en el mercado electrónico, ya que este día no abren las instituciones bancarias.

Este viernes, la moneda nacional vio la luz al final del túnel al sumar ganancias y romper una racha de siete jornadas consecutivas con pérdidas.

La divisa local avanzó apoyada por compras ⁠de oportunidad, aunque se espera que siga presionada por un menor diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

La divisa local se negociaba en 19.6570 unidades por dólar en la recta final de la sesión, con una ‌ganancia de un 0.22%.

Aun así, sumaba un declive semanal ‌de un 2.6%, luego de haber tocado el miércoles ⁠su nivel más débil desde abril del año pasado.

El Banxico informó que el cierre del dólar el viernes fue de 19.6726 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 27 de noviembre en los 19.65 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 19.7203 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 19.3754 pesos y a la venta 19.8165 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Con información de N+

ICM